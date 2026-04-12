بعد تعثر المحادثات مع أميركا.. اليكم مستقبل مضيق هرمز

أكدت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع أن الوضع في سيبقى على حاله دون تغيير، ما لم توافق على اتفاق يوصف بـ"المعقول"، وذلك في ظل تعثر جولة المفاوضات الإيرانية الأميركية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



وقد انتهت المحادثات دون التوصل إلى نتائج ملموسة وسط تبادل للاتهامات؛ حيث أرجعت الفشل إلى "المطالب الأميركية المفرطة"، بينما ألقت واشنطن باللائمة على عدم استجابة الجانب لشروطها.

وفي هذا السياق، أعلن الأميركي، جيه دي ، أن الوفد الأميركي سيغادر إسلام آباد بعد تقديم عرض وصفه بـ"النهائي"، مشيراً إلى غياب ضمانات إيرانية واضحة بشأن عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.



ورغم إشارته إلى أن المفاوضات جرت "بنية حسنة" وجهود باكستانية حثيثة لتقريب وجهات النظر، أوضح فانس أن المحادثات شابتها أوجه قصور ولم تحقق اختراقاً مرضياً، مما يبقي مستقبل المسار التفاوضي بين البلدين أمام مزيد من التعقيد والغموض.