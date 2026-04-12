عربي-دولي
بعد تعثر المحادثات مع أميركا.. اليكم مستقبل مضيق هرمز
Lebanon 24
12-04-2026
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت وكالة "تسنيم"
الإيرانية
عن مصدر مطلع أن الوضع في
مضيق هرمز
سيبقى على حاله دون تغيير، ما لم توافق
واشنطن
على اتفاق يوصف بـ"المعقول"، وذلك في ظل تعثر جولة المفاوضات الإيرانية الأميركية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وقد انتهت المحادثات دون التوصل إلى نتائج ملموسة وسط تبادل للاتهامات؛ حيث أرجعت
طهران
الفشل إلى "المطالب الأميركية المفرطة"، بينما ألقت واشنطن باللائمة على عدم استجابة الجانب
الإيراني
لشروطها.
وفي هذا السياق، أعلن
نائب الرئيس
الأميركي، جيه دي
فانس
، أن الوفد الأميركي سيغادر إسلام آباد بعد تقديم عرض وصفه بـ"النهائي"، مشيراً إلى غياب ضمانات إيرانية واضحة بشأن عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
ورغم إشارته إلى أن المفاوضات جرت "بنية حسنة" وجهود باكستانية حثيثة لتقريب وجهات النظر، أوضح فانس أن المحادثات شابتها أوجه قصور ولم تحقق اختراقاً مرضياً، مما يبقي مستقبل المسار التفاوضي بين البلدين أمام مزيد من التعقيد والغموض.
مواضيع ذات صلة
سي إن إن: سفن عدة تتجه نحو مضيق هرمز مع انطلاق محادثات إسلام آباد
Lebanon 24
سي إن إن: سفن عدة تتجه نحو مضيق هرمز مع انطلاق محادثات إسلام آباد
12/04/2026 14:03:44
12/04/2026 14:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تجري محادثات مباشرة مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز
Lebanon 24
الهند تجري محادثات مباشرة مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز
12/04/2026 14:03:44
12/04/2026 14:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: إيران وعُمان ستقرران مستقبل مضيق هرمز
Lebanon 24
عراقجي: إيران وعُمان ستقرران مستقبل مضيق هرمز
12/04/2026 14:03:44
12/04/2026 14:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: مستقبل مضيق هرمز يجب أن تقرره المنطقة بأكملها
Lebanon 24
الخارجية القطرية: مستقبل مضيق هرمز يجب أن تقرره المنطقة بأكملها
12/04/2026 14:03:44
12/04/2026 14:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
Lebanon 24
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
07:00 | 2026-04-12
12/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
Lebanon 24
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
06:57 | 2026-04-12
12/04/2026 06:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
Lebanon 24
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
06:48 | 2026-04-12
12/04/2026 06:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية
Lebanon 24
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية
06:25 | 2026-04-12
12/04/2026 06:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها
06:13 | 2026-04-12
12/04/2026 06:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
16:15 | 2026-04-11
11/04/2026 04:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
03:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
13:45 | 2026-04-11
11/04/2026 01:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
Lebanon 24
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
16:05 | 2026-04-11
11/04/2026 04:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2026-04-12
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
06:57 | 2026-04-12
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
06:48 | 2026-04-12
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
06:25 | 2026-04-12
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية
06:13 | 2026-04-12
حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها
05:57 | 2026-04-12
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
12/04/2026 14:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
12/04/2026 14:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
12/04/2026 14:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
