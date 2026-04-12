تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هدنة عيد الفصح "تترنّح".. 4 آلاف خرق يشعل الجبهات بين موسكو وكييف
Lebanon 24
12-04-2026
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبادلت
موسكو
وكييف اتهامات حادة بانتهاك هدنة
عيد الفصح
، حيث سجلت التقارير الميدانية وقوع نحو 4 آلاف خرق لوقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى تبدد الآمال في تهدئة إنسانية مؤقتة بمناسبة العيد.
وأعلنت السلطات
الأوكرانية
أن القوات الروسية واصلت قصف المدن والبلدات في شرق وجنوب البلاد، مستهدفة بنى تحتية ومناطق سكنية، بينما نفت
وزارة الدفاع الروسية
هذه الادعاءات، مؤكدة أن القوات الأوكرانية هي من استغلت الهدنة لإعادة تموضع وحداتها وشن هجمات صاروخية على مواقع روسية.
وفي ظل هذا التصعيد وتبادل التحميل للمسؤولية عن إفشال المبادرات السلمية، تزايدت المخاوف الدولية من خروج الأوضاع عن السيطرة، خاصة مع توثيق المنظمات المراقبة لهذا العدد الكبير من الانتهاكات التي شملت استخدام الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية، ما جعل الهدنة المعلنة "حبراً على ورق" أمام إصرار الطرفين على المضي في العمليات العسكرية.
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع
الأوكرانية
عيد الفصح
موسكو
الروس
الفصح
ساني
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24