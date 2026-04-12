هدنة عيد الفصح "تترنّح".. 4 آلاف خرق يشعل الجبهات بين موسكو وكييف

تبادلت وكييف اتهامات حادة بانتهاك هدنة ، حيث سجلت التقارير الميدانية وقوع نحو 4 آلاف خرق لوقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى تبدد الآمال في تهدئة إنسانية مؤقتة بمناسبة العيد.



وأعلنت السلطات أن القوات الروسية واصلت قصف المدن والبلدات في شرق وجنوب البلاد، مستهدفة بنى تحتية ومناطق سكنية، بينما نفت هذه الادعاءات، مؤكدة أن القوات الأوكرانية هي من استغلت الهدنة لإعادة تموضع وحداتها وشن هجمات صاروخية على مواقع روسية.



وفي ظل هذا التصعيد وتبادل التحميل للمسؤولية عن إفشال المبادرات السلمية، تزايدت المخاوف الدولية من خروج الأوضاع عن السيطرة، خاصة مع توثيق المنظمات المراقبة لهذا العدد الكبير من الانتهاكات التي شملت استخدام الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية، ما جعل الهدنة المعلنة "حبراً على ورق" أمام إصرار الطرفين على المضي في العمليات العسكرية.

