تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية

Lebanon 24
12-04-2026 | 06:25
A-
A+
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية
إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، عن إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً جديداً، خلفاً للكاردينال لويس روفائيل ساكو.
 
وتمّ انتخابه بطريركًا للكنيسة الكلدانية بعد مداولات روحية وأخوية معمّقة واختار اسم مار بولس الثالث نونا، كاسم لبطريركيته.
وأعرب عن اتكاله على نعمة الله والتزامه بممارسة خدمته البطريركية بروح الأمانة والمسؤولية.
 
ولد نونا في القوش عام 1967، ورُسم كاهناً عام 1991 بعد دراسته في الإكليريكية البطريركية في بغداد. حصل على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا اللاهوتية من جامعة اللاتران البابوية.

وخدم في رعايا القوش، ثم عُيّن رئيسًا لأساقفة الموصل عام 2009. في عام 2015، عُيّن على رأس أبرشية مار توما الرسول الكلدانية في أستراليا ونيوزيلندا.
وخلال أحداث 2014، غادر مع أبناء أبرشيته مدينة الموصل، بعد سيطرة تنظيم "داعش" عليها.
 
 
 
الكاثوليكية

الكاثوليك

نعمة الله

نيوزيلندا

أستراليا

بطريركية

الكنيست

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-04-12
Lebanon24
12:10 | 2026-04-12
Lebanon24
12:00 | 2026-04-12
Lebanon24
11:49 | 2026-04-12
Lebanon24
11:33 | 2026-04-12
Lebanon24
11:26 | 2026-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24