إنتخاب المطران أميل شمعون نونا بطريركاً للكنيسة الكلدانية

أعلنت الكنيسة الكلدانية ، عن إنتخاب المطران أميل نونا بطريركاً جديداً، خلفاً للكاردينال لويس روفائيل ساكو.

وتمّ انتخابه بطريركًا للكنيسة الكلدانية بعد مداولات روحية وأخوية معمّقة واختار اسم مار بولس الثالث نونا، كاسم لبطريركيته.

وأعرب عن اتكاله على والتزامه بممارسة خدمته البطريركية بروح الأمانة والمسؤولية.

ولد نونا في القوش عام 1967، ورُسم كاهناً عام 1991 بعد دراسته في الإكليريكية البطريركية في . حصل على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا اللاهوتية من جامعة اللاتران البابوية.



وخدم في رعايا القوش، ثم عُيّن رئيسًا لأساقفة عام 2009. في عام 2015، عُيّن على رأس أبرشية مار توما الرسول الكلدانية في ونيوزيلندا.

وخلال أحداث 2014، غادر مع أبناء أبرشيته مدينة الموصل، بعد سيطرة تنظيم "داعش" عليها.