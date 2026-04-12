ترامب يُهدّد إيران... وهذا ما قاله عن نتائج المُفاوضات

قال الرئيس الأميركي إن " ستبدأ فورا بمنع أي سفينة تدخل أو تخرج من وبحريتنا ستبدأ بتدمير الألغام في المضيق".

وأضاف في منشور له عبر حسابه على "Truth Social": "أي إيراني يطلق علينا النار أو على سفن سلمية سيتم قتله ".

وتابع قائلاً: " وعدت بفتح مضيق هرمز ولم تفعل"، لافتاً إلى أن "إغلاق إيران لمضيق هرمز سبب القلق والألم لبلدان عدة".

وقال: "تلقيت إحاطة من جي دي والمبعوث الأميركي بشأن اجتماعات إسلام آباد".

وأضاف: "تم الاتفاق على معظم النقاط لكن النقطة الوحيدة المهمة حقا وهي الملف لم يتم الاتفاق عليها".

وأعلن أنه أمر "البحرية بالبحث عن كل سفينة دفعت رسوما لإيران واعتراضها".