عربي-دولي
مضيق هرمز محط انظار الاميركيين.. هذا ما اعلنه مسؤول كبير
Lebanon 24
12-04-2026
|
11:26
أكد مسؤول أميركي، الأحد، أن الهدف من قرار
الرئيس دونالد ترامب
فرض حصار بحري على مضيق هرمز هو انتزاع هذه الورقة من أيدي الإيرانيين.
كان
ترامب
قد أعلن فرض
الولايات المتحدة
حصارا بحريا على
إيران
وعلى مضيق هرمز، بعد ساعات قليلة من انتهاء محادثات السلام في باكستان بالفشل.
ووفق ما ذكر موقع أكسيوس فإن
طهران
تحتجز مضيق هرمز كرهينة وتفرض رسوما على صادرات
النفط
وتقيدها، وهي ديناميكية يريد ترامب تغييرها وسحب ورقة الضغط التي تستخدمها إيران في التفاوض، ومحاولة منعها من تصدير نفطها.
وأشار الموقع إلى أن ترامب ناقش خيار الحصار مع فريقه لعدة أيام، كخطة بديلة في حال فشل المحادثات الدبلوماسية.
وقال مسؤول أميركي رفيع: "نريد أن نأخذ هذه الورقة من الإيرانيين".
ولم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال مفاوضات مطولة جرت يوم السبت في باكستان، ويضع الجمود في المحادثات وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، في خطر، مع احتمال استئناف وتصعيد القتال.
وبحسب مصدر مطلع على المحادثات، فإن بعض الخلافات تعلقت بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
