ترامب: "الناتو" يرغب الآن في المساعدة بتأمين مضيق هرمز

قال إن ستفرض حصارا "شاملا" على مضيق هرمز، مؤكدا أن (الناتو) أبدى رغبة في المشاركة بتأمين الممر المائي الحيوي.

وتابع في تصريحات: "حلف يرغب الآن في المساعدة بشأن مضيق هرمز". وأضاف: " سنحضر أيضا المزيد من كاسحات الألغام التقليدية ونتوقع أن ودولا أخرى ترسل كاسحات ألغام أيضا".



وأكد الرئيس الأميركي أن الإجراءات في مضيق هرمز ستكون "شاملة أو لن تكون"، مشددا على أنه لن يسمح بمرور أي سفينة حتى تتراجع عن مواقفها.



وذكر ترامب أن عملية "إغلاق" المضيق قد تستغرق بعض الوقت. مشيرا إلى أن سفينتين أميركيتين عبرتا المضيق يوم السبت دون اعتراض من أي جهة.



وفي وقت سابق، طالب ترامب أعضاء مرارا بدعم الجهود الأميركية لتأمين هذا الممر الملاحي الحيوي. واتهم الحلفاء بالفشل في التحرك دون ضغوط، وذلك دون أن يقدم تفاصيل إضافية.