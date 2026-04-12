قبالة اليمن.. قارب يقل مسلحين اقترب من سفينة مبحرة

أعلنت هيئة بحرية بريطانية عن وقوع حادث أمني في المياه الإقليمية قبالة سواحل اليمن، بعدما اقترب قارب يقل مسلحين من سفينة تجارية كانت تبحر في المنطقة.



وأفادت الهيئة في بيان لها أن المسلحين طلبوا من السفينة التوقف، في محاولة واضحة للصعود إليها، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الطاقم وأمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.



وأضافت أن ربان السفينة اتخذ إجراءات وقائية سريعة، حيث أطلق شعلة ضوئية، الأمر الذي دفع القارب المسلح إلى الابتعاد عن السفينة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية تُذكر.

Advertisement