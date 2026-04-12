عربي-دولي
في زيارة رسمية.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى بكين
Lebanon 24
12-04-2026
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل الشيخ خالد بن
محمد بن
زايد آل
نهيان
، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة
الصينية
بكين في مستهل زيارة رسمية إلى
جمهورية
الصين
الشعبية، في إطار توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى
آفاق
أرحب من التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
تهدف الزيارة إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية، تأكيدا على
التزام
البلدين بفتح آفاق جديدة لتعاون اقتصادي وتنموي شامل قائم على توسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الإمكانات العالية بما يواكب التحولات الاقتصادية وتوجهات الأسواق الإقليمية والدولية.
وتسهم هذه الزيارة أيضا في ترسيخ مكانة دولة
الإمارات
مركزا رائدا في منظومة التجارة العالمية ومحورا رئيسيا للاستثمار، باعتبارها شريكا استراتيجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
يضم الوفد المرافق لولي عهد أبوظبي، خلال هذه الزيارة، الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ وخلدون
خليفة
المبارك، المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ولانا زكي نسيبة، وزيرة دولة وسعيد مبارك الهاجري، وزير دولة وسيف سعيد غباش،
الأمين العام
للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي
العهد
في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.
