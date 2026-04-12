في زيارة رسمية.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى بكين

وصل الشيخ خالد بن زايد آل ، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة بكين في مستهل زيارة رسمية إلى الشعبية، في إطار توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أرحب من التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.





تهدف الزيارة إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية، تأكيدا على البلدين بفتح آفاق جديدة لتعاون اقتصادي وتنموي شامل قائم على توسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الإمكانات العالية بما يواكب التحولات الاقتصادية وتوجهات الأسواق الإقليمية والدولية.

وتسهم هذه الزيارة أيضا في ترسيخ مكانة دولة مركزا رائدا في منظومة التجارة العالمية ومحورا رئيسيا للاستثمار، باعتبارها شريكا استراتيجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

يضم الوفد المرافق لولي عهد أبوظبي، خلال هذه الزيارة، الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ وخلدون المبارك، المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ولانا زكي نسيبة، وزيرة دولة وسعيد مبارك الهاجري، وزير دولة وسيف سعيد غباش، للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.