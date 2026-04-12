عربي-دولي
بعد قرار ترامب فرض حصار على مضيق هرمز.. تقرير يكشف ما جرى في الكواليس
Lebanon 24
12-04-2026
|
14:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اتخذ قرار فرض حصار بحري على
إيران
ومضيق هرمز بعد فشل مفاوضات السلام التي عُقدت في باكستان، والتي أنهت آخر محاولة دبلوماسية لاحتواء التصعيد بين
واشنطن
وطهران.
وبحسب المسؤولين، ناقش
ترامب
خيار الحصار البحري مع فريقه للأمن القومي لعدة أيام باعتباره خطة طوارئ في حال انهيار المحادثات. ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، أعطى الرئيس الأميركي الضوء الأخضر لتحويل الخطة إلى إجراء عسكري فعلي، وفقاً لموقع "أكسيوس".
وترى
الإدارة الأميركية
أن إيران نجحت خلال الفترة الماضية في استخدام مضيق هرمز كورقة تفاوضية عبر فرض رسوم عبور على السفن والحد من تدفقات
النفط
، وهو ما دفع واشنطن إلى محاولة "قلب المعادلة" وحرمان
طهران
من هذه الورقة الاستراتيجية.
ووفق الإعلان الأميركي، ستبدأ البحرية الأميركية إجراءات حصار أي سفينة تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز، مع اعتراض السفن التي دفعت رسوماً لإيران مقابل المرور.
وأكد ترامب أن القوات الأميركية ستعمل على منع ما وصفها بـ"الرسوم غير القانونية"، مشدداً على أن أي سفينة تدفع لإيران لن تحظى بعبور آمن في المياه الدولية. كما تشمل العملية تدمير الألغام البحرية التي تقول واشنطن إن إيران زرعتها داخل المضيق، في إطار تأمين الملاحة الدولية وإعادة فتح الممر البحري أمام حركة النفط العالمية.
وحذر الرئيس الأميركي من أن أي هجوم إيراني على القوات الأميركية أو السفن التجارية سيواجه برد عسكري حاسم. وجاء القرار بعد مفاوضات استمرت 21 ساعة في العاصمة الباكستانية دون اتفاق، حيث تمحورت الخلافات حول تمسك إيران بالسيطرة على المضيق ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
ترامب: تنظيف مضيق هرمز لن يأخذ وقتا طويلاً وسنفرض حصارا على المضيق
Lebanon 24
ترامب: تنظيف مضيق هرمز لن يأخذ وقتا طويلاً وسنفرض حصارا على المضيق
13/04/2026 02:05:57
13/04/2026 02:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان ترد على ترامب بشأن مضيق هرمز: "نتخذ قراراتنا بأنفسنا"
Lebanon 24
اليابان ترد على ترامب بشأن مضيق هرمز: "نتخذ قراراتنا بأنفسنا"
13/04/2026 02:05:57
13/04/2026 02:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لم تردنا أيّ تقارير عن قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز
Lebanon 24
ترامب: لم تردنا أيّ تقارير عن قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز
13/04/2026 02:05:57
13/04/2026 02:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ويؤكد حرية الملاحة
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ويؤكد حرية الملاحة
13/04/2026 02:05:57
13/04/2026 02:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران لترامب: إن حاربتم حاربنا!
Lebanon 24
إيران لترامب: إن حاربتم حاربنا!
16:56 | 2026-04-12
12/04/2026 04:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران ترفع الجهوزية جنوباً.. وتصف تهديد حصار هرمز بـ"السخيف"
Lebanon 24
إيران ترفع الجهوزية جنوباً.. وتصف تهديد حصار هرمز بـ"السخيف"
16:50 | 2026-04-12
12/04/2026 04:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيتولى منصبه في 2 حزيران.. تعيين الجنرال رومان غوفمان رسمياً رئيساً للموساد الإسرائيلي
Lebanon 24
سيتولى منصبه في 2 حزيران.. تعيين الجنرال رومان غوفمان رسمياً رئيساً للموساد الإسرائيلي
16:42 | 2026-04-12
12/04/2026 04:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
Lebanon 24
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
16:39 | 2026-04-12
12/04/2026 04:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري: هرمز مفتوح أمام السفن المدنية
Lebanon 24
الحرس الثوري: هرمز مفتوح أمام السفن المدنية
16:31 | 2026-04-12
12/04/2026 04:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
07:38 | 2026-04-12
12/04/2026 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
03:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
06:35 | 2026-04-12
12/04/2026 06:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2026-04-12
إيران لترامب: إن حاربتم حاربنا!
16:50 | 2026-04-12
إيران ترفع الجهوزية جنوباً.. وتصف تهديد حصار هرمز بـ"السخيف"
16:42 | 2026-04-12
سيتولى منصبه في 2 حزيران.. تعيين الجنرال رومان غوفمان رسمياً رئيساً للموساد الإسرائيلي
16:39 | 2026-04-12
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
16:31 | 2026-04-12
الحرس الثوري: هرمز مفتوح أمام السفن المدنية
16:28 | 2026-04-12
إعلام إسرائيلي: الجيش يتأهب لعودة الحرب مع إيران بـ"بنك أهداف"
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
13/04/2026 02:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
13/04/2026 02:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
13/04/2026 02:05:57
Lebanon 24
Lebanon 24
