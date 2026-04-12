بعد قرار ترامب فرض حصار على مضيق هرمز.. تقرير يكشف ما جرى في الكواليس

كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس الأميركي اتخذ قرار فرض حصار بحري على ومضيق هرمز بعد فشل مفاوضات السلام التي عُقدت في باكستان، والتي أنهت آخر محاولة دبلوماسية لاحتواء التصعيد بين وطهران.



وبحسب المسؤولين، ناقش خيار الحصار البحري مع فريقه للأمن القومي لعدة أيام باعتباره خطة طوارئ في حال انهيار المحادثات. ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، أعطى الرئيس الأميركي الضوء الأخضر لتحويل الخطة إلى إجراء عسكري فعلي، وفقاً لموقع "أكسيوس".

وترى أن إيران نجحت خلال الفترة الماضية في استخدام مضيق هرمز كورقة تفاوضية عبر فرض رسوم عبور على السفن والحد من تدفقات ، وهو ما دفع واشنطن إلى محاولة "قلب المعادلة" وحرمان من هذه الورقة الاستراتيجية.



ووفق الإعلان الأميركي، ستبدأ البحرية الأميركية إجراءات حصار أي سفينة تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز، مع اعتراض السفن التي دفعت رسوماً لإيران مقابل المرور.



وأكد ترامب أن القوات الأميركية ستعمل على منع ما وصفها بـ"الرسوم غير القانونية"، مشدداً على أن أي سفينة تدفع لإيران لن تحظى بعبور آمن في المياه الدولية. كما تشمل العملية تدمير الألغام البحرية التي تقول واشنطن إن إيران زرعتها داخل المضيق، في إطار تأمين الملاحة الدولية وإعادة فتح الممر البحري أمام حركة النفط العالمية.



وحذر الرئيس الأميركي من أن أي هجوم إيراني على القوات الأميركية أو السفن التجارية سيواجه برد عسكري حاسم. وجاء القرار بعد مفاوضات استمرت 21 ساعة في العاصمة الباكستانية دون اتفاق، حيث تمحورت الخلافات حول تمسك إيران بالسيطرة على المضيق ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.