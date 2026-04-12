عربي-دولي

ضابط بارز في الدعم السريع يعلن انشقاقه وينضم للجيش السوداني

Lebanon 24
12-04-2026 | 14:45
ضابط بارز في الدعم السريع يعلن انشقاقه وينضم للجيش السوداني
أعلنت وسائل إعلام سودانية انشقاق ضابط كبير في قوات الدعم السريع، هو اللواء النور أحمد آدم، المعروف بـ"النور القُبة"، وانضمامه إلى الجيش السوداني، في حين أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارات بإحالة العشرات من كبار الضباط إلى التقاعد وترقية آخرين.

وفي خطوة أعادت إلى الأذهان انشقاق القائد السابق بالدعم السريع أبو عاقلة كيكل، جاء انسلاخ النور القُبة عن "الدعم"، لكن في سياق أكثر تعقيداً وتشابكاً، فهو لا يعد قائداً عادياً، فقد شارك في معارك محورية بالخرطوم والجزيرة ودارفور، وكان بين القادة الذين أسهموا في حسم معركة الفاشر عاصمة ولاية جنوب دارفور لصالح الدعم.
وينتمي النور القبة للقوى الاجتماعية التي تشكل ظهيراً قوياً لقوات الدعم السريع، ما يجعل من انسلاخه متجاوزاً للعسكري إلى الاجتماعي، بما يضعه في قلب التوازنات القبلية التي تشكل أحد أعمدة هذه القوات.

كما يجيء انشقاقه مرتبطاً بتوترات سابقة، تنطلق من استهداف قوات الدعم السريع لمنطقة مستريحة، معقل الزعيم الأهلي موسى هلال، وفراره إلى بورتسودان، وما تبعه من تصدعات داخل الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع.
