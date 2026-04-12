ضابط بارز في الدعم السريع يعلن انشقاقه وينضم للجيش السوداني

أعلنت وسائل إعلام سودانية انشقاق ضابط كبير في ، هو اللواء النور أحمد آدم، المعروف بـ"النور القُبة"، وانضمامه إلى الجيش السوداني، في حين أصدر البرهان قرارات بإحالة العشرات من كبار الضباط إلى التقاعد وترقية آخرين.



وفي خطوة أعادت إلى الأذهان انشقاق القائد السابق بالدعم السريع أبو عاقلة كيكل، جاء انسلاخ النور القُبة عن "الدعم"، لكن في سياق أكثر تعقيداً وتشابكاً، فهو لا يعد قائداً عادياً، فقد شارك في معارك محورية بالخرطوم والجزيرة ودارفور، وكان بين الذين أسهموا في حسم معركة الفاشر عاصمة ولاية جنوب دارفور لصالح الدعم.

وينتمي النور للقوى الاجتماعية التي تشكل ظهيراً قوياً لقوات الدعم السريع، ما يجعل من انسلاخه متجاوزاً للعسكري إلى الاجتماعي، بما يضعه في قلب التوازنات القبلية التي تشكل أحد أعمدة هذه القوات.



كما يجيء انشقاقه مرتبطاً بتوترات سابقة، تنطلق من استهداف قوات الدعم السريع لمنطقة مستريحة، معقل الزعيم الأهلي موسى ، وفراره إلى بورتسودان، وما تبعه من تصدعات داخل الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع.