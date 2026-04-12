تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
بعد إعلان ترامب حصار هرمز.. اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر
Lebanon 24
12-04-2026
|
14:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجتمع المجلس الوزاري
الإسرائيلي
المصغر "الكابينت"، مساء اليوم الأحد، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
فرض حصار بحري على
إيران
في مضيق هرمز.
أفادت القناة 12
الإسرائيلية
بأنه "بعد ما أعلنه
ترامب
تم استدعاء المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر لجلسة في المساء".
أعلن ترامب أن
الولايات المتحدة
ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز ردا على تمسك إيران بموقفها بشأن برنامجها
النووي
، في إطار محادثات السلام التي جرت في إسلام آباد، السبت.
وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال إن المحادثات كانت "جيدة"، و"تم الاتفاق على معظم النقاط" خلالها، لكن
طهران
رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها.
وأضاف "ستبدأ البحرية الأميركية، الأفضل في العالم، فورا منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته".
أشارت تقارير إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أصدر توجيهات بانتقال القوات إلى حالة "تأهب فوري"، وذلك في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين
واشنطن
وطهران.
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
يوم الأحد
دبلوماسي
إسرائيل
دونالد
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24