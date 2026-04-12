بعد إعلان ترامب حصار هرمز.. اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

يجتمع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، مساء اليوم الأحد، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار بحري على في مضيق هرمز.



أفادت القناة 12 بأنه "بعد ما أعلنه تم استدعاء المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر لجلسة في المساء".

أعلن ترامب أن ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز ردا على تمسك إيران بموقفها بشأن برنامجها ، في إطار محادثات السلام التي جرت في إسلام آباد، السبت.



وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال إن المحادثات كانت "جيدة"، و"تم الاتفاق على معظم النقاط" خلالها، لكن رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها.

وأضاف "ستبدأ البحرية الأميركية، الأفضل في العالم، فورا منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته".



أشارت تقارير إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أصدر توجيهات بانتقال القوات إلى حالة "تأهب فوري"، وذلك في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين وطهران.