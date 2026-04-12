تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ما هي أبرز الخلافات التي أفشلت مفاوضات إسلام آباد؟
Lebanon 24
12-04-2026
|
14:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
نائب الرئيس
الأميركي جي دي فانس، إن المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد انتهت في وقت مبكر من اليوم بين
الولايات المتحدة
وإيران دون التوصل إلى اتفاق سلام، بعد أن رفض الإيرانيون قبول الشروط الأميركية بعدم تطوير سلاح نووي، مؤكداً تقديمه "أفضل عرض ممكن ونهائي" لإيران.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "أكسيوس" فإن الخلافات شملت طلب
إيران
التحكم بمضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وأكد فانس للصحافيين في باكستان، أن المسؤولين
الأميركيين
سيغادرون المفاوضات مع إيران دون التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أنهم يعتزمون العودة إلى الولايات المتحدة. وأضاف: "كنا في غاية المرونة، وإيران اختارت عدم قبول الشروط الأميركية".
رأى رئيس
البرلمان
الإيراني
محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد بلاده في المحادثات مع الولايات المتحدة، أن
واشنطن
لم تكسب ثقة
طهران
في المفاوضات التي لم تثمر اتفاقاً يضع حداً نهائياً للحرب في
الشرق الأوسط
.
وقال قاليباف في بيان بعد ساعات على انتهاء المحادثات في باكستان "زملائي في الوفد الإيراني... طرحوا مبادرات بناءة لكن في نهاية المطاف لم يكن الطرف الآخر قادراً على كسب ثقة الوفد الإيراني في هذه الجولة من التفاوض".
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأحد، أن البحرية الأميركية ستبدأ بفرض حصار بحري على مضيق هرمز "بأثر فوري"، وذلك عبر عملية وقف جميع السفن التي تحاول دخوله أو مغادرته.
وكتب
ترامب
في تدوينة على حسابه في موقع "تروث سوشيال": "اعتباراً من الآن ستبدأ البحرية الأميركية عملية وقف جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته". وأضاف: "سيبدأ الإغلاق قريباً. وستشارك دول أخرى في هذا الإغلاق".
وكشف أنه أمر قوات البحرية الأميركية أيضاً بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوماً لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز لاحتجازها، حيث كتب: "لقد أمرت أيضاً بحريتنا بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية دفعت لإيران (مقابل المرور عبر مضيق هرمز) واعتراضها. لن يُسمح لأي سفينة دفعت هذه الرسوم غير القانونية بالمرور الآمن في أعالي البحار".
Advertisement
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
نائب الرئيس
الأميركيين
البرلمان
الإيراني
دونالد
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24