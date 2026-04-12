ما هي أبرز الخلافات التي أفشلت مفاوضات إسلام آباد؟

قال الأميركي جي دي فانس، إن المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد انتهت في وقت مبكر من اليوم بين وإيران دون التوصل إلى اتفاق سلام، بعد أن رفض الإيرانيون قبول الشروط الأميركية بعدم تطوير سلاح نووي، مؤكداً تقديمه "أفضل عرض ممكن ونهائي" لإيران.



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "أكسيوس" فإن الخلافات شملت طلب التحكم بمضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأكد فانس للصحافيين في باكستان، أن المسؤولين سيغادرون المفاوضات مع إيران دون التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أنهم يعتزمون العودة إلى الولايات المتحدة. وأضاف: "كنا في غاية المرونة، وإيران اختارت عدم قبول الشروط الأميركية".



رأى رئيس محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد بلاده في المحادثات مع الولايات المتحدة، أن لم تكسب ثقة في المفاوضات التي لم تثمر اتفاقاً يضع حداً نهائياً للحرب في .

وقال قاليباف في بيان بعد ساعات على انتهاء المحادثات في باكستان "زملائي في الوفد الإيراني... طرحوا مبادرات بناءة لكن في نهاية المطاف لم يكن الطرف الآخر قادراً على كسب ثقة الوفد الإيراني في هذه الجولة من التفاوض".



أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد، أن البحرية الأميركية ستبدأ بفرض حصار بحري على مضيق هرمز "بأثر فوري"، وذلك عبر عملية وقف جميع السفن التي تحاول دخوله أو مغادرته.



وكتب في تدوينة على حسابه في موقع "تروث سوشيال": "اعتباراً من الآن ستبدأ البحرية الأميركية عملية وقف جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته". وأضاف: "سيبدأ الإغلاق قريباً. وستشارك دول أخرى في هذا الإغلاق".



وكشف أنه أمر قوات البحرية الأميركية أيضاً بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوماً لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز لاحتجازها، حيث كتب: "لقد أمرت أيضاً بحريتنا بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية دفعت لإيران (مقابل المرور عبر مضيق هرمز) واعتراضها. لن يُسمح لأي سفينة دفعت هذه الرسوم غير القانونية بالمرور الآمن في أعالي البحار".