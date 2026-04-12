تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

جولة أفريقية للبابا.. 4 محطات ورسائل عن السلام والهجرة

Lebanon 24
A-
A+
جولة أفريقية للبابا.. 4 محطات ورسائل عن السلام والهجرة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدأ البابا لاوون الرابع عشر، الاثنين، زيارة إلى أربع دول أفريقية، في رابع رحلة خارجية له منذ توليه المنصب عام 2025، في خطوة تعكس اهتمام الفاتيكان بالقارة التي تُعد الأسرع نمواً بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية.

ورغم أن الجولة لا تشمل نيجيريا، أكبر دول أفريقيا سكاناً، فإنها تنطلق من الجزائر ذات الغالبية المسلمة. وقد أطلق الفاتيكان على الزيارة اسم "رحلة حاج في أفريقيا"، فيما يُنتظر أن يركز البابا في خطاباته على ملفات السلام والهجرة والبيئة والشباب والأسرة، مع إلقاء 25 كلمة بأربع لغات رئيسية هي الفرنسية والإنكليزية والبرتغالية والإسبانية.

ويرى رجال دين ومحللون أن هذه الزيارة تحمل دلالة واسعة تتجاوز الطابع البروتوكولي، إذ تعكس دعماً للكنيسة الأفريقية ودورها المتنامي داخل الكنيسة العالمية، إلى جانب إبراز الاهتمام بالفقراء والمهمشين. كما اعتُبرت الزيارة تسليطاً للضوء على جهود السلام وأعمال الرحمة والحضور الحيوي للكنيسة الكاثوليكية في القارة.

وتشير الإحصاءات إلى اتساع هذا الحضور بشكل كبير، إذ كان عدد الكاثوليك في أفريقيا أقل من مليون عام 1910، فيما ارتفع إلى 288 مليوناً وفق أحدث بيانات عام 2024.

وأثار غياب نيجيريا عن البرنامج تساؤلات، خصوصاً في ظل ما تشهده من تهديدات متزايدة ضد المسيحيين. واعتبر محللون أن استبعادها قد يكون مخيباً لآمال كثيرين، في وقت يرجح فيه أن تكون حساسية الظروف الأمنية والسياسية قد لعبت دوراً في عدم إدراجها.

وتبدأ الجولة في الجزائر بين 13 و15 نيسان، حيث من المتوقع أن يزور البابا مدينة عنابة، موطن القديس أوغسطين، وأن يركز أيضاً على الحوار مع الإسلام خلال زيارة الجامع الكبير في الجزائر العاصمة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الكنائس المسيحية في الجزائر ضغوطاً، وسط تقارير عن إغلاق عشرات الكنائس البروتستانتية.

ثم ينتقل إلى الكاميرون من 15 إلى 18 نيسان، حيث سيترأس قداديس ويلقي كلمات عامة في ثلاث مدن، كما سيلتقي أطفالاً محتاجين في دار أيتام في ياوندي.

وفي أنغولا، من 18 إلى 21 نيسان، يُنتظر أن تكون أبرز محطات الزيارة مدينة موكسيما، حيث سيصلي في مزار مريم العذراء المعروف محلياً باسم "ماما موكسيما"، والذي يشكل وجهة روحية بارزة لملايين الحجاج سنوياً.

أما المحطة الأخيرة فستكون غينيا الاستوائية بين 21 و23 نيسان، حيث سيقيم البابا قداديس عدة، ويزور مستشفى جديداً للأمراض النفسية وسجناً في باتا، في خطوة قد تثير الجدل بسبب ما يلاحق هذا السجن من تقارير عن التعذيب وسوء معاملة السجناء.
الإنكليزية

الأفريقية

الإسبانية

المسيحيين

الفرنسية

المسيحية

الإسلام

إنكليزي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24