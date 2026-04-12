‏إعلام إسرائيلي: الجيش يتأهب لعودة الحرب مع إيران بـ"بنك أهداف"

Lebanon 24
12-04-2026 | 16:28
‏إعلام إسرائيلي: الجيش يتأهب لعودة الحرب مع إيران بـبنك أهداف
تحسباً لاحتمال العودة السريعة إلى الحرب مع إيران، عقب تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وطهران في باكستان، أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أمراً برفع الجيش مستوى الجاهزية القتالية إلى حد غير مسبوق.

ووفق مصادر عسكرية لـ"يديعوت أحرونوت"، دخل الجيش الإسرائيلي في صيغة استعداد قتالي منظمة، مشابهة لتلك التي سبقت عمليات سابقة داخل العمق الإيراني، مع تسريع جميع عمليات التخطيط والتنفيذ، ورفع مستوى الجاهزية في مختلف الوحدات، إلى جانب تقليص أزمنة الاستجابة وسد الفجوات العملياتية.

وجنباً إلى جنب مع رفع الجاهزية، يعمل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي على تسريع وتيرة بناء وتحديث "بنك الأهداف" داخل إيران، مع تركيز واضح على الأهداف العسكرية الحيوية، وعلى رأسها منظومات الصواريخ ومنصات الإطلاق، إضافة إلى البنى التحتية الداعمة لهذه القدرات.

يهدف هذا التحديث المكثف، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، إلى توفير مرونة عملياتية عالية، تمكن الجيش من تنفيذ ضربات دقيقة وسريعة فور صدور قرار سياسي، دون الحاجة إلى فترات تحضير طويلة.

كما يعمل سلاح الجو، بالتعاون مع شعبة العمليات، على بلورة خطط هجومية محدثة تتضمن حزماً هجومية واسعة النطاق، تجمع بين القدرات بعيدة المدى والدقة العالية والاستمرارية، بما يسمح بتنفيذ عمليات مركبة في عمق الأراضي الإيرانية.
وتشمل هذه الاستعدادات أيضًا التدريب على سيناريوهات الافتتاح، بما في ذلك الضربة الأولى، والاستعداد للانتقال الفوري من التخطيط إلى التنفيذ، في إطار جاهزية قتالية كاملة، بحسب الصحيفة.

يذكر أن مسؤولين أميركيين يتقدمهم نائب الرئيس جي دي فانس، وإيرانيين يقودهم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أجروا، محادثات سلام في باكستان انتهت من دون تحقيق نتيجة، وذلك بالتزامن مع هدنة لأسبوعين في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر شباط الماضي.
