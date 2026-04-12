متى ستنخفض أسعار البنزين؟

12-04-2026 | 16:39
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن أسعار النفط والبنزين قد تبقى مرتفعة حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني المقبل.

وفي حديث إلى قناة "فوكس نيوز" من ميامي، حيث يمضي عطلة نهاية الأسبوع، قال ترامب رداً على سؤال عما إذا كانت أسعار النفط والغاز ستتراجع بحلول الخريف: "ربما يحدث ذلك، وربما تبقى على حالها، أو ترتفع قليلاً، لكنها لن تبتعد كثيراً".

وتظهر بيانات "جاس بادي" أن متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود الأميركية تجاوز 4 دولارات للغالون خلال معظم الفترات منذ بداية نيسان.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أسابيع من تأكيده أن ارتفاع الأسعار مؤقت، رغم ما تحدث عنه مسؤولون بشأن إدراك كبار مستشاريه للتداعيات الاقتصادية للحرب.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن البحرية الأميركية ستبدأ بفرض سيطرتها على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، وأنها ستعترض أي سفينة تدفع رسوماً لإيران، بعدما فشلت المحادثات المطولة بين واشنطن وطهران في باكستان في التوصل إلى اتفاق سلام.

وكتب عبر حسابه على "تروث سوشال": "لن يكون هناك مرور آمن في أعالي البحار لأي أحد يدفع رسوماً غير قانونية".

ومن شأن أي حصار أميركي محتمل أن يزيد الغموض المحيط بإمكانية التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، الذي يشهد حالياً وقفاً هشاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين. وتأتي هذه الخطوة رداً على إغلاق إيران لممرات ملاحية حيوية في المضيق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو 50 في المئة. (العين)
