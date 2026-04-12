سيتولى منصبه في 2 حزيران.. تعيين الجنرال رومان غوفمان رسمياً رئيساً للموساد الإسرائيلي

أعلن مكتب ، الأحد، أن الجنرال رومان غوفمان سيتولى رئاسة الموساد مطلع يونيو المقبل، بعد موافقة اللجنة المسؤولة عن التعيينات في المناصب .



وقال المكتب في بيان "وافقت اللجنة الاستشارية للترشيحات للمناصب العليا هذا المساء على ترشيح الجنرال رومان غوفمان لمنصب رئيس الموساد". وكان قد أعلن ترشيح غوفمان في كانون الاول 2025.



وأضاف البيان "بعد موافقة اللجنة، وقّع نتنياهو وثيقة تعيين رئيس الموساد القادم، الجنرال رومان غوفمان، الذي سيتولى منصبه في 2 حزيران 2026 لمدة خمس سنوات".



ولد رومان غوفمان في بيلاروسيا عام 1976، ووصل إلى في سن الرابعة عشرة، وانضم إلى الجيش عام 1995 في سلاح المدرعات.



وتم تعيينه ملحقاً عسكرياً في مكتب نتنياهو في نيسان 2024 بعد إصابته خلال المعارك مع في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الاول 2023، وهو اليوم الذي شنت فيه الحركة هجوماً مفاجئاً أشعل فتيل الحرب المدمرة في .



وقد كان حينذاك قائداً لمركز التدريب الوطني للمشاة.

Advertisement