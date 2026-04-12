إيران لترامب: إن حاربتم حاربنا!

أكد رئيس محمد باقر قاليباف أن أعلنت منذ البداية أنها لا تثق بالأميركيين، موجهاً رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي بأن سترد إذا فُرضت عليها الحرب.



وقال قاليباف، لدى عودته من باكستان، إن المباحثات كانت "مكثفة جداً وجادة ومليئة بالتحديات"، مشيراً إلى أن إيران صممت "مبادرات جيدة جداً" لإظهار حسن نيتها، ما ساهم في تحقيق تقدم في المفاوضات.



وأضاف: "منذ البداية أعلنا أننا لا نثق بالأميركيين، فجدار انعدام الثقة لدينا عمره 77 عاماً، وهم خلال أقل من عام واحد هاجمونا مرتين أثناء المفاوضات، لذلك فهم من يجب عليهم كسب ثقتنا".



وتابع أن تهديدات لا تؤثر على الشعب الإيراني، معتبراً أن بلاده أثبتت أنها لا تستسلم تحت التهديد، سواء في المجال العسكري أو في مواجهة الاقتصادية والضغوط السياسية.



وختم قاليباف بالقول: "نقول لترامب، إذا حاربتم، سنحارب، وإذا أتيتم بالمنطق فسنتعامل معكم بالمنطق. نحن لن نخضع لأي تهديد، فليجربوا إرادتنا مرة أخرى ليتلقوا درساً أكبر".



وكان الأميركي جي دي فانس قد أعلن في وقت سابق عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن "لن تتنازل عن خطوطها الحمراء" وأن " الآن في ملعب طهران".



في المقابل، شدد قاليباف على أن بلاده دخلت مفاوضات إسلام آباد بحسن نية وصدق في الإرادة، لكنه أكد أن الثقة بالأميركيين تبقى معدومة بسبب التجارب السابقة.



بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من خلال مفاوضات باكستان، لكن من دون الوصول إلى اتفاق نهائي.

Advertisement