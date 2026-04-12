قبل بدء عملية الحصار البحري.. ترامب يصعّد ضد إيران: أعطونا كل شيء أو تُمحى خلال ساعة

قال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن ستمنح "كل ما تريد"، وإلا فسيتم عليها "خلال ساعة".



وخلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، وجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، قائلاً: "أستطيع القضاء على إيران في يوم واحد، بل ساعة واحدة".



وأضاف: "أستطيع السيطرة على كامل منشآت الطاقة، وهذا أمر بالغ الأهمية".



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها ستبدأ عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الإثنين، تطبيق السيطرة على كل حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والخارجة منها.



وجاء في بيان نشرته القيادة على منصة "إكس" أن هذه الإجراءات ستُطبّق "دون محاباة على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية"، بما في ذلك الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان.



وأضاف البيان أن القوات الأميركية لن تعرقل حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية، على أن تُزوَّد السفن التجارية بمعلومات إضافية عبر إشعار رسمي قبل بدء فرض السيطرة.



كما ذكر ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ستعترض كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوماً لإيران، وستبدأ بتدمير الألغام التي قال إن الإيرانيين زرعوها في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات الطاقة العالمية، وجعلته إيران في حكم المغلق منذ بدء الحرب.



وكتب ترامب: "لن يتمتع أي أحد يدفع رسوم عبور غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار... أي إيراني يطلق النار علينا، أو على السفن السلمية، سيلقى به في الجحيم!".



وتعد محادثات إسلام آباد، التي جرت بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عشر سنوات، وأعلى مستوى من المناقشات منذ الثورة الإيرانية عام 1979.



وفي المقابلة نفسها مع "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه يعتقد أن إيران ستواصل التفاوض، واصفاً محادثات مطلع الأسبوع بأنها "ودية للغاية".



وأضاف من ملعبه الخاص للغولف قرب ميامي: "أعتقد أنهم سيجلسون إلى طاولة المفاوضات، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون غبياً إلى درجة أن يقول: نريد أسلحة نووية، وهم لا يملكون أي أوراق رابحة".



كما قال إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، التي انتقدها سابقاً لعدم دعمها الحرب التي شنتها الولايات المتحدة مع على إيران في 28 شباط، ترغب في المساعدة في العملية الجارية في المضيق.



ونقل عن مسؤول أميركي أن إيران رفضت طلب بإنهاء جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب.



وأضاف المسؤول أن الجانبين فشلا أيضاً في التوصل إلى اتفاق بشأن مطلب الولايات المتحدة من إيران وقف تمويل " " و" " و"الحوثيين"، فضلاً عن فتح المضيق بالكامل.

