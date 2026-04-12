تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قبل بدء عملية الحصار البحري.. ترامب يصعّد ضد إيران: أعطونا كل شيء أو تُمحى خلال ساعة

Lebanon 24
12-04-2026 | 23:05
A-
A+
قبل بدء عملية الحصار البحري.. ترامب يصعّد ضد إيران: أعطونا كل شيء أو تُمحى خلال ساعة
قبل بدء عملية الحصار البحري.. ترامب يصعّد ضد إيران: أعطونا كل شيء أو تُمحى خلال ساعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إيران ستمنح الولايات المتحدة "كل ما تريد"، وإلا فسيتم القضاء عليها "خلال ساعة".

وخلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، وجّه ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، قائلاً: "أستطيع القضاء على إيران في يوم واحد، بل ساعة واحدة".

وأضاف: "أستطيع السيطرة على كامل منشآت الطاقة، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها ستبدأ عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الإثنين، تطبيق السيطرة على كل حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

وجاء في بيان نشرته القيادة على منصة "إكس" أن هذه الإجراءات ستُطبّق "دون محاباة على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية"، بما في ذلك الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان.

وأضاف البيان أن القوات الأميركية لن تعرقل حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية، على أن تُزوَّد السفن التجارية بمعلومات إضافية عبر إشعار رسمي قبل بدء فرض السيطرة.

كما ذكر ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ستعترض كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوماً لإيران، وستبدأ بتدمير الألغام التي قال إن الإيرانيين زرعوها في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات الطاقة العالمية، وجعلته إيران في حكم المغلق منذ بدء الحرب.

وكتب ترامب: "لن يتمتع أي أحد يدفع رسوم عبور غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار... أي إيراني يطلق النار علينا، أو على السفن السلمية، سيلقى به في الجحيم!".

وتعد محادثات إسلام آباد، التي جرت بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عشر سنوات، وأعلى مستوى من المناقشات منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وفي المقابلة نفسها مع "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه يعتقد أن إيران ستواصل التفاوض، واصفاً محادثات مطلع الأسبوع بأنها "ودية للغاية".

وأضاف من ملعبه الخاص للغولف قرب ميامي: "أعتقد أنهم سيجلسون إلى طاولة المفاوضات، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون غبياً إلى درجة أن يقول: نريد أسلحة نووية، وهم لا يملكون أي أوراق رابحة".

كما قال إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، التي انتقدها سابقاً لعدم دعمها الحرب التي شنتها الولايات المتحدة مع إسرائيل على إيران في 28 شباط، ترغب في المساعدة في العملية الجارية في المضيق.

ونقل عن مسؤول أميركي أن إيران رفضت طلب واشنطن بإنهاء جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف المسؤول أن الجانبين فشلا أيضاً في التوصل إلى اتفاق بشأن مطلب الولايات المتحدة من إيران وقف تمويل "حماس" و"حزب الله" و"الحوثيين"، فضلاً عن فتح المضيق بالكامل.
Advertisement
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

بات على

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:39 | 2026-04-13
Lebanon24
03:38 | 2026-04-13
Lebanon24
03:15 | 2026-04-13
Lebanon24
03:00 | 2026-04-13
Lebanon24
02:57 | 2026-04-13
Lebanon24
02:52 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24