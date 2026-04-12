ضعيف وسيء.. ترامب يشنّ هجومًا لاذعًا على البابا لاوون بعد انتقاده حرب إيران

شن الرئيس الأميركي هجوما لاذعا على البابا ليو في وقت ‌متأخر من أمس الأحد، واصفا إياه بأنه "ضعيف" في التعامل مع الجريمة و"سيء" في السياسة الخارجية، وذلك بعد أن انتقد البابا لاوون الرابع عشر ⁠سياسات الخارجية وسياسات الهجرة.



وكتب ترامب في منشور مطول على موقع تروث سوشال "البابا لاوون ضعيف في التعامل مع الجريمة وسيء في السياسة الخارجية".



وجه البابا لاوون، المعروف بحرصه الشديد في اختيار كلماته، انتقادات صريحة للحرب ‌الأميركية-الإسرائيلية ⁠على التي بدأت في 28 شباط.



ووصف البابا تهديد ترامب هذا الشهر بتدمير الحضارة بأنه "غير مقبول".



⁠كما دعا إلى "تفكير عميق" حول الطريقة التي يعامل بها المهاجرون في في ⁠ظل .



وكتب ترامب في منشوره "على ليو أن يجمع شتات ⁠نفسه كبابا"، ثم قال للصحفيين في وقت لاحق إنه ليس "من كبار المعجبين" بالبابا.

Advertisement