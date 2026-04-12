تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
"ضعيف" و"سيء".. ترامب يشنّ هجومًا لاذعًا على البابا لاوون بعد انتقاده حرب إيران

ضعيف وسيء.. ترامب يشنّ هجومًا لاذعًا على البابا لاوون بعد انتقاده حرب إيران
ضعيف وسيء.. ترامب يشنّ هجومًا لاذعًا على البابا لاوون بعد انتقاده حرب إيران photos 0
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على البابا ليو في وقت ‌متأخر من أمس الأحد، واصفا إياه بأنه "ضعيف" في التعامل مع الجريمة و"سيء" في السياسة الخارجية، وذلك بعد أن انتقد البابا لاوون الرابع عشر ⁠سياسات ترامب الخارجية وسياسات الهجرة.

وكتب ترامب في منشور مطول على موقع تروث سوشال "البابا لاوون ضعيف في التعامل مع الجريمة وسيء في السياسة الخارجية".

وجه البابا لاوون، المعروف بحرصه الشديد في اختيار كلماته، انتقادات صريحة للحرب ‌الأميركية-الإسرائيلية ⁠على إيران التي بدأت في 28 شباط.

ووصف البابا تهديد ترامب هذا الشهر بتدمير الحضارة الإيرانية بأنه "غير مقبول".

⁠كما دعا إلى "تفكير عميق" حول الطريقة التي يعامل بها المهاجرون في الولايات المتحدة في ⁠ظل إدارة ترامب.

وكتب ترامب في منشوره "على ليو أن يجمع شتات ⁠نفسه كبابا"، ثم قال للصحفيين في وقت لاحق إنه ليس "من كبار المعجبين" بالبابا.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يقول إنه يتابع الوضع في إيران "بقلق عميق"
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 10:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فيدان يشنّ هجوماً على إسرائيل: اغتيال لاريجاني "تجاوز لقوانين الحرب"
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 10:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مي عمر تشن هجومًا لاذعًا على متابعة شمتت برحيل والدها
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 10:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون يهاجم "قادة الحروب": "الرب يرفض صلواتكم"
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 10:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:39 | 2026-04-13
Lebanon24
03:38 | 2026-04-13
Lebanon24
03:15 | 2026-04-13
Lebanon24
03:00 | 2026-04-13
Lebanon24
02:57 | 2026-04-13
Lebanon24
02:52 | 2026-04-13
