تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تأجيل الانتخابات الرئاسية في بيرو بسبب فوضى التصويت.. عراقيل لوجستية تؤخر الحسم

Lebanon 24
13-04-2026 | 01:50
A-
A+
تأجيل الانتخابات الرئاسية في بيرو بسبب فوضى التصويت.. عراقيل لوجستية تؤخر الحسم
تأجيل الانتخابات الرئاسية في بيرو بسبب فوضى التصويت.. عراقيل لوجستية تؤخر الحسم
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سيتعين على الناخبين في بيرو الانتظار حتى يوم الاثنين على الأقل لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، بعدما تعثرت العملية بسبب مشاكل لوجستية منعت آلاف الأشخاص داخل البلاد وخارجها من الإدلاء بأصواتهم.

ودفعت هذه الإشكالات السلطات الانتخابية إلى السماح لـ63 ألفاً و300 من سكان العاصمة ليما بالتصويت يوم الاثنين. وشمل هذا التمديد أيضاً بيروفيين مسجلين للتصويت في أورلاندو بولاية فلوريدا وباترسون في ولاية نيوجيرسي.

ويُعد التصويت إلزامياً للمواطنين البيروفيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً، فيما تفرض غرامة تصل إلى 32 دولاراً على من يتخلف عن ذلك.

ويتنافس 35 مرشحاً على منصب الرئيس، من بينهم وزير سابق وممثل كوميدي ووريثة سياسية، في انتخابات قد تفضي إلى الرئيس التاسع للبلاد خلال عشر سنوات فقط.

وتجري الانتخابات وسط تصاعد في جرائم العنف والفساد، ما عمّق حالة الاستياء بين الناخبين الذين ينظر كثيرون منهم إلى المرشحين على أنهم غير نزيهين وغير مؤهلين للرئاسة. واستجاب عدد من المتنافسين لمخاوف الشارع من الجريمة بطرح مقترحات واسعة، من بينها بناء سجون ضخمة، وتقييد الطعام المقدم للسجناء، وإعادة العمل بعقوبة الإعدام في الجرائم الخطيرة.

وقالت الممرضة هايدي جوستينيانو، البالغة 33 عاماً، بينما كانت تنتظر في طابور خارج مدرسة عامة في ليما، إنها لم تكن قد حسمت خيارها بعد، مضيفة أن ما يشغل الناس الآن هو الأمن، في ظل انتشار الجرائم والسرقات، ومؤكدة أن على البيروفيين اختيار رئيسهم هذه المرة بحكمة لتحسين أوضاع البلاد.

ويبلغ عدد المسجلين للتصويت أكثر من 27 مليون شخص، بينهم نحو 1.2 مليون أدلوا بأصواتهم في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة والأرجنتين.

ويحتاج أي مرشح إلى أكثر من 50 في المئة من الأصوات للفوز من الجولة الأولى، لكن إجراء دورة ثانية في حزيران يبدو شبه مؤكد في ظل الانقسام الحاد بين الناخبين وكثرة المرشحين، وهي الأعلى في تاريخ البلاد.

كما يُطلب من الناخبين اختيار أعضاء الكونغرس ذي المجلسين للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، بعد إصلاحات تشريعية حديثة منحت المجلس الأعلى الجديد نفوذاً واسعاً. (فرانس24)
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة

المجلس الأعلى

الانتخابية

الكونغرس

ستيني

عراقي

الكون

تيار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24