بعد الخسارة "المأسوية" لحليفهم الأوروبي.. صدمة في معسكر ترامب

شعر حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" التي يتبناها الرئيس بخيبة أمل، الأحد، بعد الهزيمة القاسية التي مني بها أحد أبرز حلفائهم .



وأقر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بهزيمته أمام زعيم بيتر ماغيار، منهياً بذلك 16 عاماً قضاها في السلطة. ومن المتوقع أن يحصد حزب "تيسا" بزعامة ماغيار أغلبية كاسحة في البرلمان، في فوز لاقى ترحيباً واسعاً في وأوروبا.



لكن هذا التحول أثار غضباً بين مؤيدي ، الذين اعتبروا خسارة أوربان مؤشراً على ما وصفوه بمزيد من التراجع في ، وعبروا عن مواقفهم عبر .



ووصف مايكل نولز، أحد الداعمين لحركة "ماغا"، النتيجة بأنها " مروعة بالنسبة للمجر والغرب".



كما اعتبر بول ويستون، وهو مشرّع بريطاني من اليمين المتطرف، أن رحيل أوربان يمثل "يوماً حزيناً للحضارة الغربية"، في حين وصفت ويندي باترسون، وهي من أنصار "ماغا"، ما حدث بأنه "مأساوي".



بدورها، رأت تريسي جيمس، وهي أيضاً من مؤيدي الحركة، أن الناخبين "انخدعوا بأكاذيب ماغيار"، معتبرة أن الغضب الشعبي سيظهر لاحقاً.



وجاءت هذه الردود لتعكس حجم الرهان الذي وضعه معسكر ترامب على أوربان، بوصفه أحد أبرز الوجوه السياسية المقربة من اليمين الشعبوي في الغرب.

