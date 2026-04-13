20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
Advertisement
عربي-دولي
بعد الخسارة "المأسوية" لحليفهم الأوروبي.. صدمة في معسكر ترامب
Lebanon 24
13-04-2026
|
02:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
شعر
أنصار
حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" التي يتبناها الرئيس
دونالد ترامب
بخيبة أمل، الأحد، بعد الهزيمة
الانتخابية
القاسية التي مني بها أحد أبرز حلفائهم
الأوروبيين
.
وأقر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بهزيمته أمام زعيم
المعارضة
بيتر ماغيار، منهياً بذلك 16 عاماً قضاها في السلطة. ومن المتوقع أن يحصد حزب "تيسا" بزعامة ماغيار أغلبية كاسحة في البرلمان، في فوز لاقى ترحيباً واسعاً في
الولايات المتحدة
وأوروبا.
لكن هذا التحول أثار غضباً بين مؤيدي
ترامب
، الذين اعتبروا خسارة أوربان مؤشراً على ما وصفوه بمزيد من التراجع في
أوروبا
، وعبروا عن مواقفهم عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
ووصف مايكل نولز، أحد الداعمين لحركة "ماغا"، النتيجة بأنها "
أخبار
مروعة بالنسبة للمجر والغرب".
كما اعتبر بول ويستون، وهو مشرّع بريطاني من اليمين المتطرف، أن رحيل أوربان يمثل "يوماً حزيناً للحضارة الغربية"، في حين وصفت ويندي باترسون، وهي من أنصار "ماغا"، ما حدث بأنه "مأساوي".
بدورها، رأت تريسي جيمس، وهي أيضاً من مؤيدي الحركة، أن الناخبين "انخدعوا بأكاذيب ماغيار"، معتبرة أن الغضب الشعبي سيظهر لاحقاً.
وجاءت هذه الردود لتعكس حجم الرهان الذي وضعه معسكر ترامب على أوربان، بوصفه أحد أبرز الوجوه السياسية المقربة من اليمين الشعبوي في الغرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: على أوروبا الاستعداد لصدمة طاقة "طويلة الأمد"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: على أوروبا الاستعداد لصدمة طاقة "طويلة الأمد"
13/04/2026 10:50:08
13/04/2026 10:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في لبنان "مأسوي"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في لبنان "مأسوي"
13/04/2026 10:50:08
13/04/2026 10:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: نواجه صدمة حقيقية والأسواق ربما تبالغ في التفاؤل
Lebanon 24
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: نواجه صدمة حقيقية والأسواق ربما تبالغ في التفاؤل
13/04/2026 10:50:08
13/04/2026 10:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أوروبي لـ"بوليتيكو" بعد تصريحات ترامب: "الناتو" ينهار بالفعل
Lebanon 24
مسؤول أوروبي لـ"بوليتيكو" بعد تصريحات ترامب: "الناتو" ينهار بالفعل
13/04/2026 10:50:08
13/04/2026 10:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إذا دعمت إيران عسكرياً.. ترامب يهدد الصين
Lebanon 24
إذا دعمت إيران عسكرياً.. ترامب يهدد الصين
03:39 | 2026-04-13
13/04/2026 03:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: نشر قوات أممية لتأمين محطة بوشهر مرتبط بموافقة طهران
Lebanon 24
روسيا: نشر قوات أممية لتأمين محطة بوشهر مرتبط بموافقة طهران
03:38 | 2026-04-13
13/04/2026 03:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة لما حصل في إسلام أباد.. ماذا سيفعل ترامب؟
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة لما حصل في إسلام أباد.. ماذا سيفعل ترامب؟
03:15 | 2026-04-13
13/04/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
03:00 | 2026-04-13
13/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث إيراني عن "تفاؤل كبير" بشأن مفاوضات إسلام أباد.. دبلوماسي بارز يكشف
Lebanon 24
حديث إيراني عن "تفاؤل كبير" بشأن مفاوضات إسلام أباد.. دبلوماسي بارز يكشف
02:57 | 2026-04-13
13/04/2026 02:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
07:38 | 2026-04-12
12/04/2026 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
06:35 | 2026-04-12
12/04/2026 06:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
09:26 | 2026-04-12
12/04/2026 09:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
03:39 | 2026-04-13
إذا دعمت إيران عسكرياً.. ترامب يهدد الصين
03:38 | 2026-04-13
روسيا: نشر قوات أممية لتأمين محطة بوشهر مرتبط بموافقة طهران
03:15 | 2026-04-13
تفاصيل دقيقة لما حصل في إسلام أباد.. ماذا سيفعل ترامب؟
03:00 | 2026-04-13
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
02:57 | 2026-04-13
حديث إيراني عن "تفاؤل كبير" بشأن مفاوضات إسلام أباد.. دبلوماسي بارز يكشف
02:52 | 2026-04-13
عراقجي: كنا على وشك اتفاق مع واشنطن قبل تعثّر مفاوضات إسلام آباد
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
13/04/2026 10:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
13/04/2026 10:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
13/04/2026 10:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
