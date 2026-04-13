عربي-دولي

بعد الخسارة "المأسوية" لحليفهم الأوروبي.. صدمة في معسكر ترامب

13-04-2026 | 02:05
بعد الخسارة المأسوية لحليفهم الأوروبي.. صدمة في معسكر ترامب
شعر أنصار حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب بخيبة أمل، الأحد، بعد الهزيمة الانتخابية القاسية التي مني بها أحد أبرز حلفائهم الأوروبيين.

وأقر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بهزيمته أمام زعيم المعارضة بيتر ماغيار، منهياً بذلك 16 عاماً قضاها في السلطة. ومن المتوقع أن يحصد حزب "تيسا" بزعامة ماغيار أغلبية كاسحة في البرلمان، في فوز لاقى ترحيباً واسعاً في الولايات المتحدة وأوروبا.

لكن هذا التحول أثار غضباً بين مؤيدي ترامب، الذين اعتبروا خسارة أوربان مؤشراً على ما وصفوه بمزيد من التراجع في أوروبا، وعبروا عن مواقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف مايكل نولز، أحد الداعمين لحركة "ماغا"، النتيجة بأنها "أخبار مروعة بالنسبة للمجر والغرب".

كما اعتبر بول ويستون، وهو مشرّع بريطاني من اليمين المتطرف، أن رحيل أوربان يمثل "يوماً حزيناً للحضارة الغربية"، في حين وصفت ويندي باترسون، وهي من أنصار "ماغا"، ما حدث بأنه "مأساوي".

بدورها، رأت تريسي جيمس، وهي أيضاً من مؤيدي الحركة، أن الناخبين "انخدعوا بأكاذيب ماغيار"، معتبرة أن الغضب الشعبي سيظهر لاحقاً.

وجاءت هذه الردود لتعكس حجم الرهان الذي وضعه معسكر ترامب على أوربان، بوصفه أحد أبرز الوجوه السياسية المقربة من اليمين الشعبوي في الغرب.
Advertisement
