ضربات على "النسر 44".. صور أقمار صناعية تكشف أضراراً في القاعدة الإيرانية السرية

كشفت صور أقمار صناعية تعرض قاعدة سلاح الجو السرية تحت الأرض، المعروفة باسم "النسر 44"، لغارات جوية استهدفتها في منطقة جبلية نائية جنوب في أواخر آذار الماضي، في هجوم لم يكن معلناً من قبل.وبحسب تقرير نشرته صحيفة " تايمز"، أظهرت الصور حفراً ناجمة عن ضربات جوية عند مداخل الأنفاق المؤدية إلى ملاجئ الطائرات المخفية تحت سلسلة جبلية، فيما تشير التقديرات إلى أن الأضرار عطلت الوصول إلى المدرج، ما أدى إلى احتجاز الطائرات داخل .كما بينت الصور تدمير مبنى مرتبط بأعمال البناء المستمرة داخل المنشأة العسكرية، إضافة إلى ظهور أكوام ترابية وعوائق صغيرة على المدرج، يُعتقد أن القوات الإيرانية وضعتها لمنع أي طائرات معادية من الهبوط.وراجعت الصحيفة صوراً عدة التُقطت خلال آذار، وأظهرت أضراراً جديدة في ممرات تحرك الطائرات مع نهاية الشهر، فيما كانت بعض مداخل الأنفاق قد تعرضت لضربات سابقة خلال مراحل مبكرة من الصراع.وعلى خلاف ما يحدث عادة عند استهداف منشآت عسكرية، لم تظهر تسجيلات مصورة للهجوم من شهود ، وبدا أن الأقمار الصناعية وحدها وثقت حجم الأضرار.ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيشين الأميركي أو رداً على طلبات الصحيفة بشأن العملية.وتقع القاعدة في محافظة هرمزغان جنوب إيران، على بعد نحو 160 كيلومتراً شمال . وكان العمل في إنشاء الموقع العسكري تحت الأرض قد بدأ عام 2013، قبل أن يبدأ تشييد مدرج الطيران بعد ثماني سنوات. وكانت الرسمية الإيرانية نشرت عام 2023 لقطات أظهرت طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة داخل القاعدة. (العربية)