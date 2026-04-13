إذا دعمت إيران عسكرياً.. ترامب يهدد الصين

إذا دعمت إيران عسكرياً.. ترامب يهدد الصين
 توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها إلى الولايات المتحدة، إذا قدمت مساعدات عسكرية لإيران.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "إذا ضبطناهم يقومون بذلك، فستفرض عليهم رسوماً جمركية بنسبة 50%، وهذا مستوى هائل، هائل بالفعل".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي بكين الشهر المقبل للقاء نظيره شي جين بينغ، في قمة كانت مرتقبة في وقت سابق، قبل أن تُرجأ بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط الماضي، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وفي موازاة ذلك، أعلن ترامب بدء إجراءات لفرض حصار بحري على مضيق هرمز، متهماً إيران بعدم الوفاء بتعهداتها بإعادة فتح الممر المائي الدولي، ومؤكداً أنها لا تزال ترفض التخلي عن طموحاتها النووية.

وفي سلسلة تصريحات عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، قال إن طهران وعدت بإعادة فتح مضيق هرمز لكنها "فشلت عن علم" في تنفيذ ذلك، ما تسبب في "قلق واضطراب ومعاناة" للعديد من الدول حول العالم، مشيراً إلى تقارير تحدثت عن زرع ألغام بحرية في الممر الملاحي، الأمر الذي دفع مالكي السفن إلى التردد في استخدامه.

وأكد ترامب أنه أصدر تعليماته إلى البحرية الأميركية لبدء عملية حصار تشمل جميع السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته، إضافة إلى اعتراض أي سفينة في المياه الدولية دفعت رسوماً عبور لإيران، واصفاً هذه الرسوم بأنها "ابتزاز عالمي".

كما شدد على أن القوات الأميركية ستعمل على إزالة الألغام البحرية التي يُعتقد أن إيران زرعتها في المضيق، مضيفاً أن أي هجوم من القوات الإيرانية على السفن أو القوات الأميركية سيُقابل برد عسكري حاسم، وأن الولايات المتحدة "مستعدة تماماً" لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر. (العربية)
