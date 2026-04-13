روسيا: نشر قوات أممية لتأمين محطة بوشهر مرتبط بموافقة طهران

وأفادت منظمة الطاقة الذرية بوقوع ثلاث حوادث سقوط قذائف في محيط محطة بوشهر خلال شهر آذار الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية أن المحطة تعرّضت للاستهداف للمرة الرابعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإلحاق أضرار مادية، وسط تحذيرات من احتمال حدوث كارثة إقليمية.

، دعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أقصى درجات ضبط النفس، لتفادي مخاطر وقوع حادث نووي.

وفي وقت سابق، أشار أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية، المشغّلة للمحطة، إلى أن الوضع في محيط محطة بوشهر يشهد تدهورًا مستمرًا.