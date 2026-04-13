روسيا: نشر قوات أممية لتأمين محطة بوشهر مرتبط بموافقة طهران

أكد كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أن فكرة نشر قوات تابعة للأمم المتحدة لتأمين محطة بوشهر النووية في إيران لا يمكن أن تتم إلا بموافقة مسبقة من طهران.
وأفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بوقوع ثلاث حوادث سقوط قذائف في محيط محطة بوشهر خلال شهر آذار الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية أن المحطة تعرّضت للاستهداف للمرة الرابعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإلحاق أضرار مادية، وسط تحذيرات من احتمال حدوث كارثة إقليمية.
من جهته، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أقصى درجات ضبط النفس، لتفادي مخاطر وقوع حادث نووي.
وفي وقت سابق، أشار أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية، المشغّلة للمحطة، إلى أن الوضع في محيط محطة بوشهر يشهد تدهورًا مستمرًا.