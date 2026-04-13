إقتصاد

العراق.. صادرات النفط تتراجع وهذا ما كشفته الأرقام

13-04-2026 | 05:18
العراق.. صادرات النفط تتراجع وهذا ما كشفته الأرقام
كشفت وزارة النفط العراقية، الاثنين، عن النتائج النهائية لإجمالي الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة خلال شهر آذار الماضي، وفق البيانات الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
 
 
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن إجمالي الصادرات من النفط الخام، بما فيها المكثفات، بلغ نحو 18.6 مليون برميل خلال شهر آذار، بعائدات تجاوزت 1.95 مليار دولار.
 

وبيّنت أن صادرات النفط من الحقول الواقعة في وسط وجنوب العراق سجلت حوالي 14.56 مليون برميل، في حين بلغت الكميات المصدرة من نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي نحو 1.27 مليون برميل.


كذلك، أشارت البيانات إلى أن صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي بلغت نحو 2.77 مليون برميل خلال الفترة نفسها.


وتُظهر هذه الأرقام تراجعاً حاداً في صادرات النفط العراقي خلال شهر آذار، مقارنة بمستويات التصدير المرتفعة في شباط، وذلك نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران، وما تبعها من اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.
 

وبحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت صادرات العراق النفطية في شباط 2026 نحو 99.87 مليون برميل، بإيرادات قاربت 6.81 مليار دولار، مقارنةً بصادرات لا تتجاوز 18.6 مليون برميل في مارس، بعائدات تقل عن 2 مليار دولار، ما يعكس انخفاضاً حاداً يفوق 80% على أساس شهري في حجم الصادرات والإيرادات معاً.
