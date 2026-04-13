ملايين براميل النفط تحت الرصد.. أين تخزنها إيران؟

قال المؤسس المشارك لموقع "تانكر تراكرز"، سمير مدني، اليوم الإثنين، إن مجموعة المراقبة استخدمت صوراً من قمر "كوبيرنيكوس-2" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لتحديد أنواع ناقلات ، الموجودة في خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وحددت المجموعة 10 ناقلات عملاقة من فئة "ناقلات الخام الكبيرة جداً"، والتي يمكن لكل منها استيعاب مليوني برميل من النفط، وناقلة واحدة من فئة "سويس " تستوعب مليون برميل حتى يوم أمس الأحد، مما يصل في مجمله إلى 21 مليون برميل.





وقالت المجموعة على منصة إكس إن " قد تحتفظ بالنفط في مخازن عائمة لتنظيم الصادرات بشكل أفضل وسط الاضطرابات، أو في حالة حدوث اضطرابات في خرج".



وتضم جزيرة خرج التي ضربتها خلال الحرب، محطة تصدر إيران من خلالها معظم نفطها.

