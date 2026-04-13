تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السعودية.. إجراءات جديدة تخصُّ موسم الحج

13-04-2026 | 06:15
A-
A+
السعودية.. إجراءات جديدة تخصُّ موسم الحج
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عدداً من الإجراءات الجديدة، استعدادا لموسم الحج هذا العام، والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج خلال أداء الفريضة.

واشترطت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أن على المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ومنعت دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة هو يوم السبت 18 نيسان، كما أوقفت إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من ذات التاريخ حتى الأحد 31 أيار.

تصاريح إلكترونية
وأعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول لمكة المكرمة إلكترونيا للمقيمين العاملين خلال موسم حج عام 1447 هـ بالتكامل التقني مع "منصة تصريح" عبر "أبشر" وبوابة تصاريح دخول مكة المكرمة في بوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وتتيح منصة "أبشر أفراد" إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن الأجنبية والعمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ومن خلال بوابة تصاريح دخول مكة في بوابة مقيم يتم إصدار التصاريح للعاملين في المنشآت التي مقرها مكة المكرمة ومن لديهم عقود عمل مع تلك المنشآت خلال موسم الحج.

والعام الماضي، أعلنت الداخلية السعودية عن عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.

وبلغ عدد الحجاج في عام 2025 مليونا و673 ألفا و230 حاجا، وشكلت نسبة الحجاج الوافدين من داخل المملكة 10%.
مجلس التعاون الخليجي

المديرية العامة

وزارة الداخلية

المملكة

الخليجي

الخليج

السعود

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24