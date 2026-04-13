السعودية.. إجراءات جديدة تخصُّ موسم الحج

أعلنت ، اليوم الاثنين، عدداً من الإجراءات الجديدة، استعدادا لموسم الحج هذا العام، والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج خلال أداء الفريضة.



واشترطت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أن على المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.



ومنعت دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة.



وفي سياق متصل، أشارت إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من هو يوم السبت 18 نيسان، كما أوقفت إصدار تصاريح عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من ذات التاريخ حتى الأحد 31 أيار.



تصاريح إلكترونية

وأعلنت للجوازات البدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول لمكة المكرمة إلكترونيا للمقيمين العاملين خلال موسم حج عام 1447 هـ بالتكامل التقني مع "منصة تصريح" عبر "أبشر" وبوابة تصاريح دخول مكة المكرمة في بوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.



وتتيح منصة "أبشر أفراد" إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن الأجنبية والعمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ومن خلال بوابة تصاريح دخول مكة في بوابة مقيم يتم إصدار التصاريح للعاملين في المنشآت التي مقرها مكة المكرمة ومن لديهم عقود عمل مع تلك المنشآت خلال موسم الحج.



والعام الماضي، أعلنت الداخلية السعودية عن عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف (نحو 5.3 آلاف دولار) بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.



وبلغ عدد الحجاج في عام 2025 مليونا و673 ألفا و230 حاجا، وشكلت نسبة الحجاج الوافدين من داخل المملكة 10%.

