Najib Mikati
ماذا قالت رائدة فضاء عن كوكب الأرض؟ تصريح مثير

Lebanon 24
13-04-2026 | 07:13
ماذا قالت رائدة فضاء عن كوكب الأرض؟ تصريح مثير
وصفت رائدة الفضاء كريستينا كوتش في مهمة "أرتميس 2" التاريخية، التي تعد أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ أكثر من خمسة عقود كوكب الأرض بأنه "قارب نجاة صغير في فضاء مظلم".

وجاءت تصريحات كريستينا خلال فعالية أقيمت في هيوستن بولاية تكساس، بعد ساعات من هبوط الطاقم في المحيط الهادئ قبالة سواحل سان دييغو، والذي ضم كلاً من الطيار فيكتور غلوفر، وقائد المهمة ريد وايزمان من وكالة ناسا، إضافة إلى رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن.


وقالت كريستينا إن أكثر ما لفت انتباهها خلال الرحلة لم يكن الفضاء الواسع بقدر ما كانت "اللحظات الإنسانية" التي رافقت المهمة منذ بدايتها وحتى نهايتها، مشيرة إلى المواقف البسيطة التي جمعتها بطاقم الدعم الأرضي، والتي وصفتها بأنها شكّلت جوهر التجربة.


وأضافت كريستينا أنها تتذكر لحظة انطلاقها عندما قال لها مدير المهمة شون دوفال: "كريستينا، نحن جاهزون للإطلاق"، وكذلك لحظة العودة حين طلبت منها إحدى الممرضات عناقًا بعد انتهاء الرحلة، معتبرة أن هاتين اللحظتين تجسدان البعد الإنساني العميق للرحلة.

وأكدت رائدة الفضاء أن مفهوم "الطاقم" بالنسبة لها تغيّر جذريًا، موضحة أنه يمثل وحدة متماسكة تعمل بروح واحدة وتتحمل المسؤولية والدعم المتبادل في كل الظروف.

أيضاً، كشف الطاقم عن لحظة مؤثرة أخرى خلال الرحلة، عندما بلغوا أقصى مسافة عن الأرض وصلت إلى 252,756 ميلًا، حيث أطلقوا اسم "كارول" على إحدى الفوهات القمرية تكريمًا لزوجة القائد الراحلة.

وأوضحت تقارير نقلتها قناة "WRAL" أنَّ الطاقم عبّر عن تأثره العميق بتلك اللحظة الإنسانية التي ربطت التجربة العلمية بالبعد العاطفي للرحلة.
