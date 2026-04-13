"الطرح ما زال قائماً".. روسيا: مستعدون لاستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب

الطرح ما زال قائماً.. روسيا: مستعدون لاستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب
أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين عبّر عن هذا المقترح أثناء اتصالات مع كل من الولايات المتحدة والدول الإقليمية. ما زال العرض قائماً لكن يم يجر بعد التحرّك على أساسه".

وشدد على أن "روسيا لا تزال مستعدة لبذل كل المساعي الحميدة التي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة التوتر حول إيران".

في سياق متصل، انتقد بيسكوف إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حصار على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يضر بالأسواق العالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكثير من الجوانب لهذا المقترح لا تزال غامضة.

ويأتي هذا بينما يبدأ اليوم حصار أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرضه على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام أباد، في إجراء وصفته طهران بأنه "قرصنة".

ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الاثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.

وفشلت واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عشرين ساعة من المفاوضات في إسلام أباد، وتبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.

وحمّل ترامب إيران المسؤولية بسبب رفضها التخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران. وأضاف أن عودتهم إلى طاولة المفاوضات لا تهمه.

أما إيران، فقالت إنها كانت "على بعد خطوات قليلة" من الاتفاق. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي "واجهنا التشدد وتغيير الأهداف والحصار".
