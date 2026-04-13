"الطرح ما زال قائماً".. روسيا: مستعدون لاستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن مستعدة لتسلّم اليورانيوم المخصّب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع .



وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "الرئيس (الروسي فلاديمير) عبّر عن هذا المقترح أثناء اتصالات مع كل من الولايات المتحدة والدول الإقليمية. ما زال قائماً لكن يم يجر بعد التحرّك على أساسه".



وشدد على أن "روسيا لا تزال مستعدة لبذل كل المساعي الحميدة التي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة التوتر حول ".



في سياق متصل، انتقد بيسكوف إعلان الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حصار على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يضر بالأسواق العالمية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكثير من الجوانب لهذا المقترح لا تزال غامضة.



ويأتي هذا بينما يبدأ اليوم حصار أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرضه على الموانئ بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام أباد، في إجراء وصفته بأنه "قرصنة".



ويبدأ الحصار، وفق ، عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الاثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.



وفشلت واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عشرين ساعة من المفاوضات في إسلام أباد، وتبادلا الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.



وحمّل إيران المسؤولية بسبب رفضها التخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران. وأضاف أن عودتهم إلى طاولة المفاوضات لا تهمه.



أما إيران، فقالت إنها كانت "على بعد خطوات قليلة" من الاتفاق. وقال عباس عراقجي "واجهنا التشدد وتغيير الأهداف والحصار".

Advertisement