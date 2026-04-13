كارثة بيئيّة... نفوق أطنان من الأسماك في العراق

نفقت آلاف الأطنان من الأسماك في نهري ديالى ودجلة في نتيجة تلوث المياه بمخلفات الصرف الصحي والصناعي وانخفاض الأكسجين.

وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة خطة عاجلة لمواجهة هذه الكارثة، بعد نفوق أكثر من ألف طن من الأسماك.

وأوضحت أن زيادة الإطلاقات المائية من سد حمرين بسبب الأمطار دفعت الملوثات المتراكمة في ديالى نحو دجلة، في وقت فقد فيه النهر قدرته على التنقية الذاتية جراء 5 مواسم جفاف متتالية.



وكشفت المراقبة البيئية عن مزيج خطير من الملوثات يشمل معادن ثقيلة ومركبات عضوية وبكتيريا، تركزت بسبب انخفاض مناسيب المياه. (روسيا اليوم)