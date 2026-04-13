تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

قد تُغيّر ملامح الشرق الأوسط.. هذا ما قِيلَ في إسرائيل عن صفقة الغاز مع قبرص ومصر

13-04-2026 | 07:42
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل صفقة وقعتها قبرص ومصر مؤخرا مع إسرائيل، ووصفتها بـ"صفقة غاز إقليمية جديدة قد تُغيّر الشرق الأوسط".

وقال تقرير إسرائيليّ، إن الصفقة انضم إليها عدد من شركات الطاقة التي ساهمت بدورها في تعزيز وتطوير الاتفاق كما أنها ستعزز مكانة إسرائيل في سوق الطاقة الإقليمي.

وذكرت منصة "ice" الإسرائيلية في تقرير لها، إن قبرص ومصر وقعتا مؤخراً صفقة غاز إقليمية جديدة. وبموجب الاتفاق، سيتم توريد كامل الإنتاج من حقل أفروديت إلى مصر على المدى الطويل.

وأضافت المنصة أن الصفقة الموقعة تشمل نحو 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لفترة تمتد على مدى 15 عاماً، مع خيار للتمديد.
 
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تطويراً واسعاً للبنية التحتية، ومن بين ذلك إنشاء منشأة عائمة ومد خط أنابيب تحت البحر يربط الحقل القبرصي بمصر لأغراض نقل الغاز.

وأشارت إلى أن الشركة الإسرائيلية "نيو ميد إنرجي" شريكة أيضاً في المشروع، وذلك إلى جانب شركات طاقة دولية أخرى.
 
ومن المتوقع أن تشارك الشركة أيضاً في تطوير الحقل وتنفيذ البنى التحتية المطلوبة. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس قبرص: لا أتفق مع القادة الذين يقولون أن الصراع في الشرق الأوسط لا يهم أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% على خلفية الحرب في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: غيرنا الشرق الأوسط لصالح إسرائيل وسنواصل ذلك
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول حكومي: كوريا الجنوبية تدرس بجدية ما إذا كانت ستدفع لإيران من أجل استيراد النفط والغاز من الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الشرق الأوسط

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

القبرصي

أفروديت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:57 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-04-13
Lebanon24
12:53 | 2026-04-13
Lebanon24
11:52 | 2026-04-13
Lebanon24
11:34 | 2026-04-13
Lebanon24
11:00 | 2026-04-13
Lebanon24
10:53 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24