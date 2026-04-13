قد تُغيّر ملامح الشرق الأوسط.. هذا ما قِيلَ في إسرائيل عن صفقة الغاز مع قبرص ومصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل صفقة وقعتها ومصر مؤخرا مع ، ووصفتها بـ"صفقة غاز إقليمية جديدة قد تُغيّر ".



وقال تقرير إسرائيليّ، إن الصفقة انضم إليها عدد من شركات الطاقة التي ساهمت بدورها في تعزيز وتطوير الاتفاق كما أنها ستعزز مكانة إسرائيل في سوق الطاقة الإقليمي.



وذكرت منصة "ice" في تقرير لها، إن قبرص ومصر وقعتا مؤخراً صفقة غاز إقليمية جديدة. وبموجب الاتفاق، سيتم توريد كامل الإنتاج من حقل إلى مصر على المدى .



وأضافت المنصة أن الصفقة الموقعة تشمل نحو 100 مليار متر مكعب من الطبيعي لفترة تمتد على مدى 15 عاماً، مع خيار للتمديد.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تطويراً واسعاً للبنية التحتية، ومن بين ذلك إنشاء منشأة عائمة ومد خط أنابيب تحت البحر يربط الحقل بمصر لأغراض نقل الغاز.



وأشارت إلى أن الشركة الإسرائيلية "نيو ميد إنرجي" شريكة أيضاً في المشروع، وذلك إلى جانب شركات طاقة دولية أخرى.

ومن المتوقع أن تشارك الشركة أيضاً في تطوير الحقل وتنفيذ البنى التحتية المطلوبة. (روسيا اليوم)