تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ألمانيا.. هذا ما تقرر وسط ارتفاع أسعار الوقود

Lebanon 24
13-04-2026 | 07:56
A-
A+
ألمانيا.. هذا ما تقرر وسط ارتفاع أسعار الوقود
ألمانيا.. هذا ما تقرر وسط ارتفاع أسعار الوقود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يخطط الائتلاف الحاكم في ألمانيا لتخفيف الأعباء عن سائقي السيارات في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

ولهذا الغرض، من المقرر خفض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين بنحو 17 سنت إجماليا لكل لتر لمدة محدودة تبلغ شهرين، وفقا لما أعلنه الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، الاثنين.


وقال المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، إن الهدف هو تحسين الأوضاع بسرعة كبيرة للسائقين والشركات، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع أن تقوم شركات النفط بتمرير هذا التخفيض.

وبحسب وزيرة العمل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيربل باس، من المنتظر أن يتم تخفيف الأعباء عن المستهلكين والاقتصاد بنحو 1.6مليار يورو في ما يتعلق بأسعار الوقود.

كذلك، يعتزم الائتلاف إتاحة الفرصة لأرباب العمل في عام 2026 لدفع مكافأة تخفيف أعباء بقيمة 1000 يورو معفاة من الضرائب والرسوم. ولتعويض انخفاض الإيرادات الضريبية، من المقرر رفع ضريبة التبغ في عام 2026.
Advertisement
إقتصاد

عربي-دولي

الحزب الاشتراكي

الديمقراطي

الاشتراكي

ديمقراطي

ألمانيا

المسيح

الاشتر

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24