ألمانيا.. هذا ما تقرر وسط ارتفاع أسعار الوقود

يخطط الائتلاف الحاكم في لتخفيف الأعباء عن سائقي السيارات في ظل ارتفاع أسعار الوقود.



ولهذا الغرض، من المقرر خفض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين بنحو 17 سنت إجماليا لكل لتر لمدة محدودة تبلغ شهرين، وفقا لما أعلنه الحزب المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الديمقراطي في ، الاثنين.





وقال المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، إن الهدف هو تحسين الأوضاع بسرعة كبيرة للسائقين والشركات، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع أن تقوم شركات بتمرير هذا التخفيض.



وبحسب وزيرة العمل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيربل باس، من المنتظر أن يتم تخفيف الأعباء عن المستهلكين والاقتصاد بنحو 1.6مليار في ما يتعلق بأسعار الوقود.



كذلك، يعتزم الائتلاف إتاحة الفرصة لأرباب العمل في عام 2026 لدفع مكافأة تخفيف أعباء بقيمة 1000 يورو معفاة من الضرائب والرسوم. ولتعويض انخفاض الإيرادات الضريبية، من المقرر رفع ضريبة التبغ في عام 2026.



