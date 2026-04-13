رعبٌ في بريطانيا... كرة ناريّة كبيرة خضراء ظهرت في السماء

شهدت موجة من الذعر والجدل عقب ظهور كرة نارية ضخمة وخضراء في سمائها.

واعتقد الكثيرون في البداية أنها مثل "ألعاب نارية"، قبل أن يتضح أنها ظاهرة فلكية غير مألوفة، ما أثار نقاشاً حول ارتباطها بكائنات فضائية أو غيرها.



وذكر تقرير نشرته جريدة " ميل" ، أن النارية الخضراء شوهدت تخترق سماء بريطانيا فجر اليوم الاثنين.



وتمكنت العديد من كاميرات المراقبة المنزلية من التقاط صور لها في بعض مناطق .

وتفاوتت التعليقات بين من اعتقد أنها تشبه ألعابا نارية بسبب لونها الأخضر، ومن قال إنها نيزك اخترق سماء بريطانيا وانفجر أمام الجميع.

وتساءل آخرون عما إذا كان هجوماً من كائنات فضائية تحاول غزو الأرض. (العربية)