عربي-دولي

وزير الخارجية التركية: نتنياهو يسعى إلى إعلان تركيا عدوّاً جديداً بعد إيران

13-04-2026 | 09:38
اتهم وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسعي إلى توسيع رقعة التوتر في المنطقة، وأشار إلى أنّه يُحاول نقل حالة العداء إلى تركيا بعد إيران، في إطار سياسة تصعيدية تبحث عن "عدو جديد".

وأكد فيدان أن الولايات المتحدة وإيران تُظهران جدية في تثبيت وقف إطلاق النار، وتدركان أهميته في هذه المرحلة، مشدداً على أن المجتمع الدولي يتفق على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية وانسيابها، مع التأكيد على أن الموقف التركي يدعو إلى فتح الممرات البحرية بالوسائل السلمية.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن "إسرائيل لم تتخذ حتى الآن إجراءات استثنائية تجاه سوريا على خلفية التصعيد مع إيران، لكنه حذر من أن ذلك لا يعني استبعاد تحركات مستقبلية"، قائلاً إن "تل أبيب ستفعل ذلك عندما يحين الوقت".

وأضاف فيدان أن "إسرائيل، بعد المواجهة مع إيران، لا تستطيع الاستمرار دون وجود خصم"، معتبراً أن "المؤشرات الحالية توحي بمحاولة دفع تركيا إلى دائرة الاستهداف المقبلة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لعدم السماح بتطبيع العلاقات بين إيران وجيرانها
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تهدّد المتظاهرين بعد دعوة نتنياهو: من ينسجم مع "العدو" سيُعامل كعدو
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في الخارجية التركية: فيدان أبلغ عراقجي رد فعل تركيا على إطلاق صاروخ من إيران تم إسقاطه في جنوب تركيا
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: نشعر بالقلق من أن يتجه نتنياهو إلى ارتكاب إبادة جماعية جديدة في لبنان بذريعة محاربة حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:57 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-04-13
Lebanon24
12:53 | 2026-04-13
Lebanon24
11:52 | 2026-04-13
Lebanon24
11:34 | 2026-04-13
Lebanon24
11:00 | 2026-04-13
Lebanon24
10:53 | 2026-04-13
