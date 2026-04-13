وزير الخارجية التركية: نتنياهو يسعى إلى إعلان تركيا عدوّاً جديداً بعد إيران

اتهم هاكان فيدان، بنيامين ، بالسعي إلى توسيع رقعة التوتر في المنطقة، وأشار إلى أنّه يُحاول نقل حالة العداء إلى بعد ، في إطار سياسة تصعيدية تبحث عن "عدو جديد".



وأكد فيدان أن وإيران تُظهران جدية في تثبيت وقف إطلاق النار، وتدركان أهميته في هذه المرحلة، مشدداً على أن يتفق على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية وانسيابها، مع التأكيد على أن الموقف يدعو إلى فتح الممرات البحرية بالوسائل السلمية.



وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن " لم تتخذ حتى الآن إجراءات استثنائية تجاه على خلفية التصعيد مع إيران، لكنه حذر من أن ذلك لا يعني استبعاد تحركات مستقبلية"، قائلاً إن " ستفعل ذلك عندما يحين الوقت".



وأضاف فيدان أن "إسرائيل، بعد المواجهة مع إيران، لا تستطيع الاستمرار دون وجود خصم"، معتبراً أن "المؤشرات الحالية توحي بمحاولة دفع تركيا إلى دائرة الاستهداف المقبلة". (العربية)

