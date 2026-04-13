تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
وزير الخارجية التركية: نتنياهو يسعى إلى إعلان تركيا عدوّاً جديداً بعد إيران
Lebanon 24
13-04-2026
|
09:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم
وزير الخارجية
التركية
هاكان فيدان،
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، بالسعي إلى توسيع رقعة التوتر في المنطقة، وأشار إلى أنّه يُحاول نقل حالة العداء إلى
تركيا
بعد
إيران
، في إطار سياسة تصعيدية تبحث عن "عدو جديد".
وأكد فيدان أن
الولايات المتحدة
وإيران تُظهران جدية في تثبيت وقف إطلاق النار، وتدركان أهميته في هذه المرحلة، مشدداً على أن
المجتمع الدولي
يتفق على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية وانسيابها، مع التأكيد على أن الموقف
التركي
يدعو إلى فتح الممرات البحرية بالوسائل السلمية.
وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن "
إسرائيل
لم تتخذ حتى الآن إجراءات استثنائية تجاه
سوريا
على خلفية التصعيد مع إيران، لكنه حذر من أن ذلك لا يعني استبعاد تحركات مستقبلية"، قائلاً إن "
تل أبيب
ستفعل ذلك عندما يحين الوقت".
وأضاف فيدان أن "إسرائيل، بعد المواجهة مع إيران، لا تستطيع الاستمرار دون وجود خصم"، معتبراً أن "المؤشرات الحالية توحي بمحاولة دفع تركيا إلى دائرة الاستهداف المقبلة". (العربية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الولايات المتحدة
المجتمع الدولي
وزير الخارجية
الإسرائيلي
إسرائيل
التركية
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
فيديو
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24