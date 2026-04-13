في تركيا... ضبط شحنة مخدرات مخبأة في حفاضات أطفال

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات في ولاية شرناق، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدّرة.



وخلال عملية التفتيش التي نفذتها ، عُثر على كمية من مادة الهيروين كانت مخبأة بطريقة غير تقليدية داخل حفاضات أطفال، في محاولة واضحة لتمويهها وتجاوز نقاط التفتيش الأمنية.

وتعاملت الفرق المختصة مع الواقعة على الفور، حيث تم ضبط المواد المخدرة والتحفظ عليها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. (العربية)