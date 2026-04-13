تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البحرين تقدّم احتجاجاً رسمياً للعراق على "هجمات المسيّرات"

13-04-2026 | 11:34
A-
A+
البحرين تقدّم احتجاجاً رسمياً للعراق على هجمات المسيّرات
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، يوم الإثنين، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، حيث أبلغته إدانة المنامة واستنكارها لاستمرار ما وصفته بالاعتداءات عبر طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه أراضيها وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقام السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية في الوزارة، بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية، أكدت فيها البحرين ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل عاجل ومسؤول للتصدي لهذه التهديدات، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.


وأكدت البحرين في مذكرتها احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
مواضيع ذات صلة
البحرين: اعتراض وتدمير 139 صاروخا و238 مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء البحرين: البحرين تستدعي القائم بالأعمال في سفارة العراق على خلفية هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن مصدر أمني عراقي: سقوط مسيّرة على منزل بمنطقة العامرية غرب بغداد
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الشيخ عبد

العراقية

المملكة

العراقي

الثنائي

الخليجي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:54 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-04-13
Lebanon24
16:31 | 2026-04-13
Lebanon24
16:24 | 2026-04-13
Lebanon24
16:07 | 2026-04-13
Lebanon24
14:54 | 2026-04-13
Lebanon24
14:36 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24