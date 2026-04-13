البحرين تقدّم احتجاجاً رسمياً للعراق على "هجمات المسيّرات"

استدعت البحرينية، يوم الإثنين، القائم بالأعمال في سفارة لدى أحمد إسماعيل الكروي، حيث أبلغته إدانة المنامة واستنكارها لاستمرار ما وصفته بالاعتداءات عبر طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي باتجاه أراضيها وعدد من دول مجلس التعاون .



وقام السفير الشيخ عبدالله آل ، مدير عام العلاقات الثنائية في الوزارة، بتسليم القائم بالأعمال مذكرة احتجاج رسمية، أكدت فيها البحرين ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل عاجل ومسؤول للتصدي لهذه التهديدات، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأكدت البحرين في مذكرتها احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.