البحرين تقدّم احتجاجاً رسمياً للعراق على "هجمات المسيّرات"

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، يوم الإثنين، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، حيث أبلغته إدانة المنامة واستنكارها لاستمرار ما وصفته بالاعتداءات عبر طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه أراضيها وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقام السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية في الوزارة، بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية، أكدت فيها البحرين ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل عاجل ومسؤول للتصدي لهذه التهديدات، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.