تحذير أممي: إغلاق هرمز قد يفجّر أزمة غذاء وزراعة عالمية

حذّرت للأغذية والزراعة (فاو)، يوم الإثنين، من أنّ استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يقود إلى "كارثة عالمية" تطال قطاعي الغذاء والزراعة.



وأشارت إلى أنّ تداعيات الأزمة قد تتمثّل في تعطّل صادرات الأسمدة ومصادر الطاقة، ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وتراجعاً في حجم المحاصيل.



، لفت كبير الاقتصاديين في المنظمة ماكسيمو توريرو إلى أنّ الدول الأكثر فقراً تبقى الأكثر هشاشة، موضحاً أنّ أي تأخير في تأمين المدخلات الأساسية، تزامناً مع مواعيد الزراعة، قد يؤدي سريعاً إلى انخفاض الإنتاج، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



وحذّر الرئيس الأميركي من أن قواته ستدمّر أي "سفن هجومية سريعة" عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الذي أعلنت أنها ستفرضه على موانئها اعتبارا من الاثنين، بعدما كانت نددّت بالتدبير المعلن ووصفته بأنه "قرصنة".



وانقضى عند الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، الموعد الذي حددته لبدء فرضها الحصار، بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام آباد.



وبعيد ذلك، قال على منصة تروث سوشال: "تحذير: اذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، سيتم عليها فورا"، في إشارة ضمنية إلى الزوارق الهجومية السريعة التي تحوزها .

