عربي-دولي

تحذير أممي: إغلاق هرمز قد يفجّر أزمة غذاء وزراعة عالمية

Lebanon 24
13-04-2026 | 12:53
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، يوم الإثنين، من أنّ استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يقود إلى "كارثة عالمية" تطال قطاعي الغذاء والزراعة.

وأشارت إلى أنّ تداعيات الأزمة قد تتمثّل في تعطّل صادرات الأسمدة ومصادر الطاقة، ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وتراجعاً في حجم المحاصيل.

من جهته، لفت كبير الاقتصاديين في المنظمة ماكسيمو توريرو إلى أنّ الدول الأكثر فقراً تبقى الأكثر هشاشة، موضحاً أنّ أي تأخير في تأمين المدخلات الأساسية، تزامناً مع مواعيد الزراعة، قد يؤدي سريعاً إلى انخفاض الإنتاج، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن قواته ستدمّر أي "سفن هجومية سريعة" عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على موانئها اعتبارا من الاثنين، بعدما كانت طهران نددّت بالتدبير المعلن ووصفته بأنه "قرصنة".

وانقضى عند الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لبدء فرضها الحصار، بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام آباد.

وبعيد ذلك، قال ترامب على منصة تروث سوشال: "تحذير: اذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، سيتم القضاء عليها فورا"، في إشارة ضمنية إلى الزوارق الهجومية السريعة التي تحوزها إيران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: أزمة مضيق هرمز قد تتحول إلى كارثة عالمية في مجال الزراعة والغذاء
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية سنغافورة: إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة لآسيا
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: إغلاق مضيق هرمز يهز الاقتصاد العالمي في جميع المجالات
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يفاقم المجاعة في السودان وأفغانستان واليمن والصومال
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

من جهته

دونالد

واشنطن

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:54 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-04-13
Lebanon24
16:31 | 2026-04-13
Lebanon24
16:24 | 2026-04-13
Lebanon24
16:07 | 2026-04-13
Lebanon24
14:54 | 2026-04-13
Lebanon24
14:36 | 2026-04-13
