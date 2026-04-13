ميلوني تخرج عن صمتها.. رد على ترامب بعد تطاوله على البابا

وصفت رئيسة الوزراء الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي للبابا لاوون بأنها "غير مقبولة".



وأكدت ميلوني في بيان رسمي أن البابا، بصفته رئيساً للكنيسة ، يمارس دوراً طبيعياً وصحيحاً بالدعوة إلى السلام وإدانة كافة أشكال الحروب.



وكان قد شنّ هجوماً على البابا على خلفية دعوات الأخير لإنهاء النزاعات، مشيراً إلى أنه ليس من المعجبين به، كما وصفه بأنه "ليبرالي للغاية".

Advertisement