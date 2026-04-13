وجبة واحدة يومياً.. الموت يطرق أبواب الملايين في السودان

أظهر تقرير مشترك لمجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية أن ملايين العائلات في باتت تعتمد على وجبة واحدة فقط يومياً، في ظل تفاقم أزمة الغذاء وتوسع نطاق الجوع تزامناً مع دخول الحرب عامها الثالث.



وأوضح التقرير الصادر عن منظمات "العمل ضد الجوع"، "هيئة "، "لجنة "، " "، و" للاجئين"، أن سكان المناطق الأكثر تضرراً، لا سيما في شمال دارفور وجنوب كردفان، يمضون أياماً كاملة بلا طعام، مما دفع الكثيرين للاعتماد على أوراق الشجر وأعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.



وتشير أرقام خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 إلى أن نحو 28.9 مليون نسمة، أي ما يعادل 61.7% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وبينما تنفي الأطراف المتصارعة مسؤوليتها عن هذه الأوضاع، أكد التقرير أن تعطل الزراعة والتدمير المتعمد للمزارع والأسواق، إلى جانب نقص ، أعاق بشكل كبير قدرة المطابخ الجماعية ووكالات الإغاثة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.