تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وجبة واحدة يومياً.. الموت يطرق أبواب الملايين في السودان

13-04-2026 | 13:43
A-
A+
وجبة واحدة يومياً.. الموت يطرق أبواب الملايين في السودان
وجبة واحدة يومياً.. الموت يطرق أبواب الملايين في السودان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهر تقرير مشترك لمجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية أن ملايين العائلات في السودان باتت تعتمد على وجبة واحدة فقط يومياً، في ظل تفاقم أزمة الغذاء وتوسع نطاق الجوع تزامناً مع دخول الحرب عامها الثالث.

وأوضح التقرير الصادر عن منظمات "العمل ضد الجوع"، "هيئة كير الدولية"، "لجنة الإنقاذ الدولية"، "ميرسي كور"، و"المجلس النرويجي للاجئين"، أن سكان المناطق الأكثر تضرراً، لا سيما في شمال دارفور وجنوب كردفان، يمضون أياماً كاملة بلا طعام، مما دفع الكثيرين للاعتماد على أوراق الشجر وأعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

وتشير أرقام خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 إلى أن نحو 28.9 مليون نسمة، أي ما يعادل 61.7% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
 
وبينما تنفي الأطراف المتصارعة مسؤوليتها عن هذه الأوضاع، أكد التقرير أن تعطل الزراعة والتدمير المتعمد للمزارع والأسواق، إلى جانب نقص التمويل الدولي، أعاق بشكل كبير قدرة المطابخ الجماعية ووكالات الإغاثة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رونالدو يطرق أبواب التاريخ.. "الدون" على بعد خطوات من النادي الألفي
بيان مشترك لـ24 دولة أوروبية وغربية: الانتهاكات في السودان ترقى إلى جرائم حرب ويجب التحقيق فيها
رويترز: ارتفاع صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي إلى 4 ملايين برميل يوميا مقارنة بنحو مليون برميل يوميا قبل الحرب
مصر تُقلّص الرحلات الجوية إلى دبي لواحدة يوميّاً
الإنقاذ الدولية

المجلس النرويجي

التمويل الدولي

جابة الإنسان

كير الدولية

جنوب كردفان

السودان بات

ميرسي كور

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24