باكستان تكثّف وساطتها لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات

قال مسؤول حكومي باكستاني، اليوم الاثنين، إن بلاده تبذل جهوداً كثيفة لإعادة وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، التي استضافتها إسلام آباد بين الجانبين وفشلت بعد أكثر من 20 ساعة من النقاشات.



ونقلت "سي بي إس"، عن مسؤول حكومي باكستاني قوله: "كثفنا جهودنا الدبلوماسية لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات"، مضيفًا: "نحن على تواصل نشط مع وطهران لحثهما على استئناف الحوار بأقرب وقت ممكن".



وأشار إلى أن "باكستان تنتظر الآن ردوداً من وإيران لاستئناف المفاوضات"، مؤكدًا أن "التواصل بين الوفد الأميركي والقادة الإيرانيين مستمر وهناك تقدم نحو محاولة التوصل لاتفاق".



وفي سياق مُتصل، ذكر دبلوماسيون، اليوم الاثنين، أن الفجوات بين واشنطن وطهران كبيرة وهناك انعدام ثقة عميق تفاقم بسبب الحرب.



ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن دبلوماسيين قولهم: "الفجوات بين واشنطن وطهران كبيرة وهناك انعدام ثقة عميق تفاقم بسبب الحرب".



وذكر مصدران، أن واشنطن وطهران لا تبدوان راغبتين في العودة إلى الحرب وأظهرتا مرونة خلال المحادثات.



ونقلت الصحيفة عن عن باكستاني، قوله إن "محادثات إسلام آباد حققت تقدماً بنسبة 80% وسيستكمل الباقي".



وأشار إلى أن "سوء التواصل من جانب الوسيط تسبب في التباس يتعلق بوقف إطلاق النار في ".



وبيّن أن "رد المقترح الأميركي تم تمريره عبر إسلام آباد لواشنطن وإيران تنتظر الرد"، لافتًا إلى أن "هناك مناقشات بشأن تفاصيل تقنية للمقترح الأميركي".

Advertisement