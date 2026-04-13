مع تصاعد التحركات البحرية تجاه إيران.. حاملة طائرات أميركية "تتأهب" قبالة السواحل الأفريقية

تعمل حاملة الطائرات الأميركية " إتش دبليو بوش" قبالة سواحل ناميبيا، ضمن رحلتها حول القارة الأفريقية، بحسب ما نقل موقع معهد البحرية الأميركية.

وذكر الموقع في تقريره الصادر يوم الاثنين، أن الحاملة يُتوقع أن تنضم إلى قوة بحرية متزايدة في بحر العرب، في ظل ما وصفه بحصار أميركي لمضيق هرمز.

وأضاف أن هذا الحظر البحري الأميركي بدأ رسميًا يوم الاثنين، عقب فشل محادثات السلام في التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى تهديد الرئيس الأميركي بشن ضربات على غرار استهداف "قوارب المخدرات" ضد أي سفن إيرانية تقترب من منطقة الحظر.

ولفت التقرير إلى أن الحاملة "بوش"، التي نُشرت أواخر آذار الماضي، لم تعبر مضيق جبل طارق نحو البحر المتوسط، وهو المسار المعتاد لحاملات الطائرات المنطلقة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة باتجاه .

ونقل الموقع عن مسؤولين دفاعيين قولهما: إن الحاملة ومرافقيها، الذين يضمون المدمرات الأمريكية كوك (DDG-75) وماسون (DDG-87) وروس (DDG-71)، يبحرون بدلاً من ذلك حول أفريقيا، لافتًا إلى أن ناقلة السريعة من فئة الإمداد "يو إس إن إس أركتيك" (TAOE-8) تعمل أيضًا مع مجموعة حاملة الطائرات بوش.