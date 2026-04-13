مع تصاعد التحركات البحرية تجاه إيران.. حاملة طائرات أميركية "تتأهب" قبالة السواحل الأفريقية

13-04-2026 | 16:57
مع تصاعد التحركات البحرية تجاه إيران.. حاملة طائرات أميركية تتأهب قبالة السواحل الأفريقية
مع تصاعد التحركات البحرية تجاه إيران.. حاملة طائرات أميركية تتأهب قبالة السواحل الأفريقية photos 0
تعمل حاملة الطائرات الأميركية "جورج إتش دبليو بوش" قبالة سواحل ناميبيا، ضمن رحلتها حول القارة الأفريقية، بحسب ما نقل موقع أخبار معهد البحرية الأميركية.

وذكر الموقع في تقريره الصادر يوم الاثنين، أن الحاملة يُتوقع أن تنضم إلى قوة بحرية متزايدة في بحر العرب، في ظل ما وصفه بحصار أميركي لمضيق هرمز.

وأضاف أن هذا الحظر البحري الأميركي بدأ رسميًا يوم الاثنين، عقب فشل محادثات السلام في التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات على غرار استهداف "قوارب المخدرات" ضد أي سفن إيرانية تقترب من منطقة الحظر.

ولفت التقرير إلى أن الحاملة "بوش"، التي نُشرت أواخر آذار الماضي، لم تعبر مضيق جبل طارق نحو البحر المتوسط، وهو المسار المعتاد لحاملات الطائرات المنطلقة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة باتجاه الشرق الأوسط.

ونقل الموقع عن مسؤولين دفاعيين قولهما: إن الحاملة ومرافقيها، الذين يضمون المدمرات الأمريكية دونالد كوك (DDG-75) وماسون (DDG-87) وروس (DDG-71)، يبحرون بدلاً من ذلك حول أفريقيا، لافتًا إلى أن ناقلة النفط السريعة من فئة الإمداد "يو إس إن إس أركتيك" (TAOE-8) تعمل أيضًا مع مجموعة حاملة الطائرات بوش.

وبحسب الموقع الأميركي، يُتيح المسار المحيط بأفريقيا لحاملة الطائرات ومرافقيها تجنب عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذين كانا مركزين رئيسيين لنشاط ميليشيا الحوثي، التي تدعمها إيران، في هجماتهم بالطائرات المسيّرة والصواريخ على السفن الأمريكية والتجارية في عامي 2024 و2025.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه كيفية تنفيذ القوات الأميركية للحصار على هذا الممر المائي الحيوي، الذي يُعدّ بؤرة توتر رئيسية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في الـ28 من شهر شباط الماضي.

وجاء في بيان (سنتكوم)، أنه "سيتم فرض الحصار بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. ولن تعيق قوات سنتكوم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية".

ووفقًا للموقع الأمريكي، تتواجد حاليًا في بحر العرب مجموعة تريبولي البرمائية الجاهزة، المتمركزة في اليابان، والتي تضم سفينة الإنزال البرمائية يو إس إس تريبولي (LHA-7)، وسفينة النقل البرمائية يو إس إس نيو أورليانز (LPD-18)، وسفينة الإنزال يو إس إس راشمور (LSD-47).

كما تتواجد في بحر العرب أيضًا مجموعة حاملة الطائرات الضاربة أبراهام لينكولن، والتي تضم حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN-72)، والمدمرة يو إس إس سبروانس (DDG-111)، والمدمرة بيترسن، كما تعمل 7 مدمرات صواريخ موجهة منتشرة بشكل مستقل في هذه المياه.

مواضيع ذات صلة
البحرية الأميركية: حاملة الطائرات "فورد" تستعد للانضمام مجددا لدعم العمليات بإيران
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرية الإيرانية تعلن إطلاق صواريخ باتّجاه حاملة طائرات أميركية
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد البحرية الإيرانية: سنستهدف حاملة الطائرات "لينكولن" فور دخولها مدى الصواريخ
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرية الأميركية: حاملة الطائرات جيرالد فورد جاهزة للعمليات
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
