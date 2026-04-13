كوريا الشمالية تطلق صواريخ استراتيجية ومضادة للسفن في أحدث اختبار عسكري

13-04-2026 | 23:13
كوريا الشمالية تطلق صواريخ استراتيجية ومضادة للسفن في أحدث اختبار عسكري
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجارب جديدة لصواريخ كروز الاستراتيجية وصواريخ مضادة للسفن الحربية أُطلقت من مدمرة بحرية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الثلاثاء.


وأفادت الوكالة بأن التجارب أجريت الأحد، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة التي قامت بها الدولة المسلحة نوويا.

وأضافت أن صواريخ كروز الاستراتيجية حلّقت لمدة 7900 ثانية تقريبا، أو أكثر من ساعتين، بينما حلقت صواريخ مضادة للسفن الحربية لمدة 2000 ثانية تقريبا (33 دقيقة).

وحلّقت الصواريخ "على طول مدارات الطيران المحددة فوق البحر الغربي لكوريا (التسمية الكورية الشمالية للبحر الأصفر) وضربت الأهداف بدقة فائقة" بحسب الوكالة.

وأُجريت الاختبارات من على متن المدمرة "تشوي هيون"، وهي واحدة من مدمرتين تزن كل منهما خمسة آلاف طن في ترسانة كوريا الشمالية، وقد أطلقتا العام الماضي في إطار سعي كيم لتعزيز القدرات البحرية للبلاد.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء صاروخا في مرحلة طيرانه الأولية بعد إطلاقه من السفينة الحربية، مع لهب برتقالي يتصاعد من ذيله، في حين أظهرت أخرى كيم وهو يشاهد عملية الإطلاق من مسافة بعيدة محاطا بمسؤولين بحريين.

وذكرت الوكالة أن كيم تلقى أيضا إحاطة الثلاثاء بشأن التخطيط لأنظمة الأسلحة لمدمرتين أخريين قيد الإنشاء، وأنه "توصل إلى استنتاج مهم".

وتابعت أن كيم "أعرب عن ارتياحه الشديد لحقيقة أن جاهزية جيشنا للعمل الاستراتيجي قد تعززت"، مشيرة إلى أن كيم أكد مجددا أن تعزيز الردع النووي لكوريا الشمالية هو "المهمة ذات الأولوية القصوى".
مواضيع ذات صلة
رويترز: إيران تقترب من صفقة لشراء صواريخ مضادة للسفن من الصين
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا سفنًا وغواصات ومواقع الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة في إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصممة لتفادي الدفاعات ⁠المحمولة.. إيران تقترب من صفقة صواريخ صينية مضادة للسفن
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي بجروح خطيرة في استهداف قوة عسكرية بجنوب لبنان بصاروخ مضاد للدروع
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:39 | 2026-04-14
Lebanon24
03:33 | 2026-04-14
Lebanon24
03:09 | 2026-04-14
Lebanon24
02:34 | 2026-04-14
Lebanon24
02:27 | 2026-04-14
Lebanon24
02:25 | 2026-04-14
