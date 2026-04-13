عربي-دولي

فانس: الكرة في ملعب ⁠إيران

13-04-2026 | 23:16
فانس: الكرة في ملعب ⁠إيران
أعلن نائب الرئيس الأميركي  ⁠جي دي فانس أن واشنطن أحرزت ‌تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران.

وردا ‌على ‌سؤال خلال مقابلة مع قناة فوكس ‌نيوز عن ‌إمكانية ⁠إجراء المزيد من المحادثات مع طهران، ⁠قال ‌فانس: "الكرة في ملعب ⁠إيران"، معتبرا مشاركة إيران على هذا المستوى من المسؤولين في المفاوضات التي عقدت بإسلام آباد "أمرا إيجابيا".

وأوضح فانس أن "المفاوضين الإيرانيين كانوا غير قادرين على إبرام اتفاق، وكان عليهم العودة إلى طهران وأخذ موافقة المرشد أو شخص آخر".

وأضاف أن الولايات ⁠المتحدة تتوقع من ⁠إيران إحراز تقدم في فتح مضيق هرمز، محذرا من أن المفاوضات ستتغير إذا لم تفعل ‌طهران ذلك.

وتابع فانس قائلا إن إيران "قامت بإرهاب اقتصادي موجّه ضد العالم"، مضيفا: "على إيران أن تكون دولة طبيعة وألا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".

وأشار فانس إلى أنه تم إبلاغ الإيرانيين بأن "عليهم إخراج المواد النووية من البلاد، وأوضحنا لهم خطوطنا الحمراء".

وكانت "بلومبرغ" قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإيران تدرسان عقد اجتماع ثانٍ في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار.

ووفق المصادر فإن الهدف هو عقد جولة جديدة من المحادثات الأميركية الإيرانية قبل انتهاء وقف إطلاق النار.

مواضيع ذات صلة
فانس: أحرزنا تقدماً كبيراً في المحادثات مع إيران والكرة في ملعب طهران ونتوقع أن تحرز إيران تقدماً بشأن فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاربة ديبلوماسية لملف السفير الايراني: الكرة في ملعب الدولة
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: توقعنا أن تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل بعد وقف إطلاق النار لكنها لم تفعل
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يصل إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
