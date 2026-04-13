فانس: الكرة في ملعب ⁠إيران

أعلن الأميركي ⁠جي دي أن أحرزت ‌تقدما كبيرا في المحادثات مع .

وردا ‌على ‌سؤال خلال مقابلة مع قناة ‌نيوز عن ‌إمكانية ⁠إجراء المزيد من المحادثات مع ، ⁠قال ‌فانس: " في ملعب ⁠إيران"، معتبرا مشاركة هذا المستوى من المسؤولين في المفاوضات التي عقدت بإسلام آباد "أمرا إيجابيا".

وأوضح فانس أن "المفاوضين الإيرانيين كانوا غير قادرين على إبرام اتفاق، وكان عليهم العودة إلى طهران وأخذ موافقة المرشد أو شخص آخر".

وأضاف أن الولايات ⁠المتحدة تتوقع من ⁠إيران إحراز تقدم في فتح مضيق هرمز، محذرا من أن المفاوضات ستتغير إذا لم تفعل ‌طهران ذلك.

وتابع فانس قائلا إن إيران "قامت بإرهاب اقتصادي موجّه ضد العالم"، مضيفا: "على إيران أن تكون دولة طبيعة وألا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".

وأشار فانس إلى أنه تم إبلاغ الإيرانيين بأن "عليهم إخراج المواد النووية من البلاد، وأوضحنا لهم خطوطنا الحمراء".

وكانت " " قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن وإيران تدرسان عقد اجتماع ثانٍ في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار.

ووفق المصادر فإن الهدف هو عقد جولة جديدة من المحادثات الأميركية قبل انتهاء وقف إطلاق النار.