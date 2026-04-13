باكستان تكثف وساطتها لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار

أفاد آرش عزيزي مراسل مجلة "ذي أتلانتيك" بحصوله على معلومات من مصدر إيراني بشأن الموعد والمكان المبدئيين، لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات، بين وطهران.



وقال الصحفي ، في تدوينة عبر منصة "إكس" حول ذلك: "أفادني مصدر في بأن الجولة من المحادثات المباشرة بين والولايات المتحدة ستعقد في إسلام آباد يوم الخميس".



واستدرك عزيزي قائلاً: "أُقرّ بأن هذه المعلومات لم تؤكد رسمياً. الوضع متقلب، وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت المحادثات ستُستأنف. سأتحقق من ذلك صباحاً".





وكان فندق "سيرينا" في العاصمة الباكستانية إسلام أباد قد استضاف الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران وأمريكا، إلا أن الجانبين لم يتوصلا إلى حل للأزمة العالقة بينهما، فيما غادر كل وفد إلى بلده فور انتهاء الجلسات.



ونقلت شبكة (CNN) ، في وقت سابق، عن مصادر قولها إن الوسطاء يدرسون تواريخ ومواقع محتملة، لعقد جولة مفاوضات ثانية بين إيران وواشنطن.



وفي الوقت الذي كشفت فيه تقارير إسرائيلية عن احتمال مشاركة الأمريكي ماركو روبيو في الاجتماع المقبل، إلا أن مسؤولاً أمريكياً قال للشبكة ذاتها، إن من غير الواضح ما إذا كانت جولة المفاوضات الثانية قد تعقد فعلياً أم لا.





بالتزامن مع ذلك، نقلت شبكة (CBS) الأمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن بلاده كثفت جهودها الدبلوماسية لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات.



وأضاف: "نتواصل بشكل فعّال مع واشنطن وطهران لحثّهما على استئناف المحادثات في أقرب فرصة. تنتظر باكستان الآن ردودًا من وإيران لاستئناف المفاوضات".



وأكد المسؤول الباكستاني أن التواصل لا يزال مستمرًا بين الوفد الأمريكي والقيادات ، وقد أُحرز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق"، حسب قوله.

