غوتيريس يدعو إلى استئناف المفازضات الأميركية الايرانية

دعا ، أنطونيو غوتيريس، وإيران إلى استئناف محادثات السلام وبذل جهد جاد للتوصل إلى تسوية دائمة للصراع في .

وكتب غوتيريس على منصة "إكس": "بعد أسابيع من الدمار والمعاناة، بات من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الحالي في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أدعو إلى استئناف المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق".

وفي الوقت نفسه، شدد غوتيريس على أن وقف إطلاق النار الحالي لمدة أسبوعين "يجب الحفاظ عليه بشكل كامل"، مؤكدا ضرورة وقف جميع الانتهاكات.

كما قال إن على جميع أطراف النزاع احترام حرية الملاحة، بما في ذلك في ، بما يتماشى مع القانون الدولي.