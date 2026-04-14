ترامب يرفض الاعتذار للبابا وفانس ينتقد تدخل الفاتيكان

دعا نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الفاتيكان إلى "التزام الشؤون الأخلاقية" وسط تصاعد الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والبابا ليو الرابع عشر بشأن الحرب مع إيران.
وقال فانس لبرنامج "سبيشل ريبورت ويذ بريت باير" على قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أنه في بعض الحالات، سيكون من الأفضل للفاتيكان أن يلتزم الشؤون الأخلاقية... وأن يترك لرئيس الولايات المتحدة مهمة تحديد مسار السياسة العامة الأميركية".
وقبل تصريحات فانس، قال ترامب، إنه لن يعتذر عن انتقاده البابا إذ "لا يوجد ما يستدعي الاعتذار. إنه مخطئ" مضيفا "قال البابا أشياء خاطئة. لقد عارض بشدة ما أفعله في ما يتعلق بإيران، ولا يمكن أن تملك إيران أسلحة نووية".