عربي-دولي

إيران: أي تدخل عسكري في مضيق هرمز سيصعد الأزمة

Lebanon 24
14-04-2026 | 01:42
إيران: أي تدخل عسكري في مضيق هرمز سيصعد الأزمة
حذرت وزارة الدفاع الإيرانية، من مخاطر فرض حصار أميركي على موانئ إيران، معتبرةً أنه سيؤدي لتصعيد الأزمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن "أي تدخل عسكري من قبل قوى أجنبية في مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الأزمة وعدم الاستقرار في أمن الطاقة العالمي".

ورأى المتحدث أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيفشل في أي محاولة للتدخل عسكرياً في مضيق هرمز وبحر عمان".

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنه "لا يمكن كسب حرب غير قانونية من خلال استهداف الاقتصاد"، بحسب تعبيرها.

وكانت وسائل الإعلام الحكومية قد نقلت في وقت سابق من اليوم عن متحدث عسكري إيراني قوله، إن أي قيود أميركية على السفن في المياه الدولية غير قانونية وبمثابة "قرصنة". وأضاف المتحدث أنه في حال تعرض الموانئ الإيرانية للتهديد، فستكون جميع الموانئ في الخليج العربي وخليج عمان بخطر.

في نفس السياق، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي سفن عسكرية تقترب من مضيق هرمز ستُعامل على أنها تنتهك وقف إطلاق النار.
