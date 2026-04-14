إيران: أي تدخل عسكري في مضيق هرمز سيصعد الأزمة

حذرت ، من مخاطر فرض حصار أميركي على موانئ ، معتبرةً أنه سيؤدي لتصعيد الأزمة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن "أي تدخل عسكري من قبل قوى أجنبية في مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الأزمة وعدم الاستقرار في أمن الطاقة العالمي".



ورأى المتحدث أن الرئيس الأميركي "سيفشل في أي محاولة للتدخل عسكرياً في مضيق هرمز وبحر عمان".



من جهتها، اعتبرت الإيرانية أنه "لا يمكن كسب حرب غير قانونية من خلال استهداف الاقتصاد"، بحسب تعبيرها.



وكانت الحكومية قد نقلت في وقت سابق عن متحدث عسكري إيراني قوله، إن أي قيود أميركية على السفن في المياه الدولية غير قانونية وبمثابة "قرصنة". وأضاف المتحدث أنه في حال تعرض الموانئ الإيرانية للتهديد، فستكون جميع الموانئ في العربي وخليج عمان بخطر.



في نفس السياق، قال إن أي سفن عسكرية تقترب من مضيق هرمز ستُعامل على أنها تنتهك وقف إطلاق النار.

