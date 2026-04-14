تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مقتل شخصين في عملية عسكرية أميركية بالمحيط الهادئ

Lebanon 24
14-04-2026 | 02:27
مقتل شخصين في عملية عسكرية أميركية بالمحيط الهادئ
أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الثلاثاء، توجيه القوات الأمريكية ضمن مهمة "الرمح الجنوبي"، ضربة جوية على سفينة في المحيط الهادئ، ما أسفر عن سقوط قتيلين.

ونشرت القيادة الجنوبية، بياناً حول تفاصيل الضربة الجوية، مرفقة بيانها بمقطع فيديو يوثق استهداف السفينة المذكورة بذريعة تهريب المخدرات وتصنيفها إرهابية.


وجاء في بيان القيادة الجنوبية: "في 13 أبريل، وبتوجيه من قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الجنرال فرانسيس إل. دونوفان، نفّذت فرقة العمل المشتركة "الرمح الجنوبي" ضربةً عسكريةً قاتلةً على سفينةٍ تابعةٍ لمنظماتٍ إرهابية مصنفة".

وأضاف البيان: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدراتٍ معروفةً في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تُمارس عمليات تهريب مخدرات".

وقُتل، بحسب بيان القيادة الجنوبية الأمريكية، "اثنان من الإرهابيين المُتورطين في تهريب المخدرات خلال هذه العملية. ولم تُصب أي من القوات العسكرية الأمريكية بأذى".
