مقتل شخصين في عملية عسكرية أميركية بالمحيط الهادئ

أعلن ، فجر اليوم الثلاثاء، توجيه القوات ضمن مهمة "الرمح الجنوبي"، ضربة جوية على سفينة في ، ما أسفر عن سقوط قتيلين.



ونشرت ، بياناً حول تفاصيل الضربة الجوية، مرفقة بيانها بمقطع فيديو يوثق استهداف السفينة المذكورة بذريعة تهريب المخدرات وتصنيفها إرهابية.





وجاء في بيان القيادة الجنوبية: "في 13 أبريل، وبتوجيه من قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الجنرال إل. ، نفّذت "الرمح الجنوبي" ضربةً عسكريةً قاتلةً على سفينةٍ تابعةٍ لمنظماتٍ إرهابية مصنفة".



وأضاف البيان: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدراتٍ معروفةً في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تُمارس عمليات تهريب مخدرات".



وقُتل، بحسب بيان القيادة الجنوبية الأمريكية، "اثنان من الإرهابيين المُتورطين في تهريب المخدرات خلال هذه العملية. ولم تُصب أي من القوات العسكرية الأمريكية بأذى".



