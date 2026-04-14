Advertisement
عربي-دولي
مواقف إسبانية حادة ضد إسرائيل خلال زيارة رسمية إلى الصين
14-04-2026
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من العاصمة بكين اليوم الثلاثاء إن "القانون الدولي يُنتهك بشكل صارخ من قبل دولة واحدة، وهي
إسرائيل
".
وأضاف: "نحن الذين نرفع أصواتنا ضد الحكومات التي تنتهك القانون الدولي نتعرض للتهديد من قبل تلك الدول".
وجاءت تصريحات سانشيز بعد أربعة أيام من قرار
تل أبيب
عدم السماح لمدريد بالمشاركة في مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات.
وشدد خلال زيارته لبكين على أنه من الصعب إيجاد أطراف أخرى غير
الصين
قادرة على لعب دور
دبلوماسي
محوري لإنهاء حرب
إيران
.
وأعلنت إسبانيا إعادة فتح سفارتها في العاصمة
الإيرانية
طهران
، في خطوة تعكس عودة تدريجية للحضور الدبلوماسي في إيران بعد فترة من التوترات والتوقفات الأمنية والسياسية.
وتُعد إسبانيا من الدول الأوروبية التي عبّرت حكومتها الاشتراكية عن موقف معارض للتصعيد العسكري ضد إيران خلال الفترة الماضية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين.. تحقيق ضد قيود أميركية قبل زيارة ترامب
Lebanon 24
الصين.. تحقيق ضد قيود أميركية قبل زيارة ترامب
14/04/2026 15:22:05
14/04/2026 15:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض
Lebanon 24
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض
14/04/2026 15:22:05
14/04/2026 15:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: القانون الدولي يتعرض لانتهاك صارخ من جانب دولة واحدة هي إسرائيل
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: القانون الدولي يتعرض لانتهاك صارخ من جانب دولة واحدة هي إسرائيل
14/04/2026 15:22:05
14/04/2026 15:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ميرتس إلى بكين بخمسة مبادئ.. زيارة أولى لرسم مسار العلاقة مع الصين
Lebanon 24
ميرتس إلى بكين بخمسة مبادئ.. زيارة أولى لرسم مسار العلاقة مع الصين
14/04/2026 15:22:05
14/04/2026 15:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صحيفة أميركيّة عن مفاوضات واشنطن: فرصة ثانية للبنان لفعل الصواب
Lebanon 24
صحيفة أميركيّة عن مفاوضات واشنطن: فرصة ثانية للبنان لفعل الصواب
08:15 | 2026-04-14
14/04/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من بنت جبيل... جنديّ إسرائيليّ أمام نصب لشهداء "حزب الله"
Lebanon 24
صورة من بنت جبيل... جنديّ إسرائيليّ أمام نصب لشهداء "حزب الله"
08:09 | 2026-04-14
14/04/2026 08:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يكون ترامب آخر رئيس أميركيّ داعم لإسرائيل؟
Lebanon 24
هل يكون ترامب آخر رئيس أميركيّ داعم لإسرائيل؟
08:00 | 2026-04-14
14/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاركة 17 ألف عنصر.. مناورة عسكرية بين أميركا والفلبين ودول أخرى قرب الصين
Lebanon 24
بمشاركة 17 ألف عنصر.. مناورة عسكرية بين أميركا والفلبين ودول أخرى قرب الصين
07:44 | 2026-04-14
14/04/2026 07:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر: إيران تخطت كل الخطوط الحمراء والتركيز الراهن ينصب على منع تجدد التصعيد
Lebanon 24
قطر: إيران تخطت كل الخطوط الحمراء والتركيز الراهن ينصب على منع تجدد التصعيد
07:37 | 2026-04-14
14/04/2026 07:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما هو مصير مفاوضات لبنان مع إسرائيل؟ خبيرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
ما هو مصير مفاوضات لبنان مع إسرائيل؟ خبيرٌ أميركي يكشف
12:00 | 2026-04-13
13/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مبنى يُشكّل خطراً في بيروت... القرار صدر بهدمه
Lebanon 24
مبنى يُشكّل خطراً في بيروت... القرار صدر بهدمه
08:34 | 2026-04-13
13/04/2026 08:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل هجوم "الدقيقة" على لبنان.. صحيفة إسرائيلية تنشر
Lebanon 24
تفاصيل هجوم "الدقيقة" على لبنان.. صحيفة إسرائيلية تنشر
11:12 | 2026-04-13
13/04/2026 11:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
14/04/2026 06:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
Lebanon 24
فشل جولة إسلام آباد ومفاوضات مباشرة في واشنطن بشروط غير متكافئة
10:01 | 2026-04-13
13/04/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
08:15 | 2026-04-14
صحيفة أميركيّة عن مفاوضات واشنطن: فرصة ثانية للبنان لفعل الصواب
08:09 | 2026-04-14
صورة من بنت جبيل... جنديّ إسرائيليّ أمام نصب لشهداء "حزب الله"
08:00 | 2026-04-14
هل يكون ترامب آخر رئيس أميركيّ داعم لإسرائيل؟
07:44 | 2026-04-14
بمشاركة 17 ألف عنصر.. مناورة عسكرية بين أميركا والفلبين ودول أخرى قرب الصين
07:37 | 2026-04-14
قطر: إيران تخطت كل الخطوط الحمراء والتركيز الراهن ينصب على منع تجدد التصعيد
07:26 | 2026-04-14
وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يتحدّث عن المشكلة مع لبنان... وهذا ما أعلنه عن موضوع السلام
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
14/04/2026 15:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
14/04/2026 15:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
14/04/2026 15:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
