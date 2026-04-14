تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلافات جوهرية حول مصير اليورانيوم ومخزون إيران النووي

Lebanon 24
14-04-2026 | 04:03
A-
A+

خلافات جوهرية حول مصير اليورانيوم ومخزون إيران النووي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتواصل محاولات إحياء المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في أجواء من التوتر المحسوب والأمل المعلّق، وسط فجوة ثقة لا تزال عميقة بين الطرفينن، حيث تسعى واشنطن إلى فرض تجميد طويل الأمد للأنشطة النووية الإيرانية، بينما تُصر طهران على اتفاق محدود زمنياً يحفظ لها هامش الحركة. 

ومع ذلك، تظهر مؤشرات على إمكانية حدوث اختراق، وإن كان الطريق لا يزال وعراً. فبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، طرحت الإدارة الأمريكية مقترحاً جديداً يقضي بتعليق كامل للأنشطة النووية الإيرانية لمدة تصل إلى 20 عاماً، بدلاً من المطالبة السابقة بوقف دائم.

ويُرى في هذا الطرح محاولة لتحقيق توازن دقيق: منع طهران من الاقتراب من صنع سلاح نووي، مع السماح لها بالاحتفاظ بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وجاء هذا التطور عقب زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس  إلى باكستان، حيث أشار إلى وجود محادثات إيجابية مع الجانب الإيراني، إلا أنه  شدد في الوقت نفسه على أن الخلافات لا تزال قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات طويلة الأمد تمنع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.


في المقابل، قدمت إيران عرضاً مضاداً يقضي بتعليق الأنشطة النووية لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، وهو مقترح سبق أن طرحته خلال جولات تفاوضية سابقة لم تفضِ إلى نتائج، ويعكس هذا الطرح تمسك طهران برفض القيود طويلة الأجل التي قد تُفسر داخلياً على أنها تنازل عن حقوق سيادية.


وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن الملف النووي يظل القضية المحورية في هذه المفاوضات، فإن هناك ملفات أخرى تفرض نفسها على طاولة النقاش، من بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز، ودور إيران في دعم جماعات إقليمية، غير أن الخلاف الأساسي لا يزال يتمثل في رفض إيران تفكيك بنيتها النووية أو نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد.

بدورهم، يرى مراقبون أن تضييق فجوة الخلاف لتقتصر على مدة التعليق النووي قد يشير إلى إمكانية التوصل إلى تسوية، لا سيما مع تداول أنباء عن جولة مفاوضات جديدة مرتقبة، رغم عدم الإعلان الرسمي عن موعدها حتى الآن.

بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل هذه المفاوضات اختباراً سياسياً معقداً؛ إذ إن أي اتفاق مؤقت قد يعيد إلى الأذهان الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن لاحقاً ،معتبرة أنه غير كافٍ لكبح الطموحات النووية الإيرانية على المدى الطويل.

ويختلف المقترح الحالي عن اتفاق عام 2015 في كونه يسعى إلى تجميد كامل للأنشطة النووية، ولو بشكل مؤقت، وهو ما قد يمنح الولايات المتحدة وحلفاءها وقتاً إضافياً لاحتواء المخاطر النووية أو تطوير مقاربات جديدة للتعامل مع الملف الإيراني.

وتاريخياً، اعتمدت الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران على كسب الوقت من خلال مزيج من العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية والعمليات السرية؛ وهو ما أدى إلى إبطاء تقدم البرنامج النووي الإيراني مقارنة بدول أخرى طورت أسلحة نووية.

واشارت الصحيفة الى أن من أبرز نقاط الخلاف كذلك  مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تطالب واشنطن بنقله إلى خارج البلاد لضمان عدم استخدامه عسكرياً، بينما تصر طهران على الاحتفاظ به مع استعدادها لتقليل نسبة التخصيب، وهو حل يخفف المخاطر لكنه لا يلغيها بالكامل.

كما تلعب الاعتبارات الاقتصادية دوراً مهماً في مسار المفاوضات؛ إذ تطالب إيران بالإفراج عن نحو ستة مليارات دولار من عائدات النفط المجمدة؛ وهو ما قد يشكل حافزاً إضافياً للتوصل إلى اتفاق.

 وخلصت الصحيفة إلى القول إن فرص التوصل إلى اتفاق في ظل هذه المعطيات، تبقى رهينة بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى ضمانات طويلة الأمد، بينما تركز طهران على الحفاظ على هامش مناورة استراتيجي واقتصادي؛ ما يجعل مسار المفاوضات مفتوحاً على عدة سيناريوهات خلال المرحلة المقبلة.
وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ بأي مخزون من اليورانيوم المخصّب
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام رسمي إيراني: تم استبعاد نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن دبلوماسيين: الخلافات الجوهرية بين روسيا وأوكرانيا تتضمن السيطرة على محطة زابوروجيا النووية
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 13 حزيران يقدر بـ 9874.9 كيلوغرام
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

نائب الرئيس

إيران على

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

دونالد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24